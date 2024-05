Coopération judiciaire | Abdennabaoui s’entretient avec le président du Conseil suprême de justice du Koweït

Partager Facebook

Le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le président du Conseil suprême de justice du Koweït et président de la Cour de cassation, Adel Majid Bouresli, autour du renforcement de la coopération dans le domaine judiciaire.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, M. Bouresli a fait part de la volonté de son pays de consolider les relations bilatérales dans les domaines juridique et judiciaire.

Cette rencontre, a-t-il poursuivi, a été l’occasion pour les deux parties d’échanger les expériences et expertise, de s’informer de l’expérience marocaine dans le domaine judiciaire, ainsi que d’examiner les dernières évolutions qu’ont connues les institutions judiciaires au Maroc et les différentes réformes des systèmes judiciaire et juridique, notamment celles portant sur l’indépendance du pouvoir judiciaire.

M. Bouresli a également indiqué que les deux parties se sont penchées sur les dernières jurisprudences et décisions judiciaires d’intérêt commun, soulignant la disposition de son pays à renforcer les relations bilatérales et à approfondir la coopération au service des liens unissant le Maroc et le Koweït.

