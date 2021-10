Expo 2020 Dubaï | Le Maroc lance “Morocco Now”

Partager Facebook

Le Maroc a lancé officiellement dimanche dans le cadre de de l’Exposition universelle de 2020 (Expo Dubaï) sa marque d’investissement et d’export “Morocco Now”.

Cette initiative s’assigne pour objectif de faire rayonner le Maroc en tant que plateforme industrielle et exportatrice de 1er rang afin d’accélérer les investissements étrangers.

Le Maroc ambitionne, à travers cette nouvelle identité, à inviter les investisseurs à profiter d’une nouvelle plateforme d’investissement, caractérisée par la concurrence, a déclaré Youssef El Bari, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).

Au cours des 20 dernières années, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est doté d’infrastructures de commerce et de transport de 1er ordre et s’est définitivement inscrit sur la voie du décollage industriel, a rappelé M. El Bari.

Le responsable a notamment cité Tanger Med, première connexion maritime en Afrique et sur la Méditerranée et la 20ème au niveau mondial, ainsi que les progrès substantiels enregistrés par le secteur automobile, qui connaît la croissance la plus rapide au monde contribuant fortement à la croissance des exportations marocaines qui ont augmenté de plus de 150 MMD de dirhams entre 2010 et 2019.

En Parallèle, l’économie mondiale fait face à des mutations rapides à l’origine de nouvelles exigences pour les acteurs économiques, a-t-il fait remarquer, relevant que l’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations rendent indispensables l’adoption de productions décarbonées, alors que la crise de la Covid-19 a conduit à une réorganisation des chaînes de valeurs mondiales vers moins de dépendance globale et plus d’intégration régionale.

Le DG de l’AMDIE a rappelé que les énergies renouvelables, grâce à des investissements ciblés, ont représenté 37% du mix énergétique en 2020, avec un objectif de 52% en 2030, ajoutant que le Royaume a établi un pont pour intégrer le potentiel de croissance rapide de l’Afrique grâce à une offre à la production et à l’export compétitifs et un accès préférentiel à plus d’un milliard de consommateurs.

Dans ce contexte, “Morocco Now” constitue une plateforme industrielle à l’épreuve du futur pour saisir les opportunités d’un monde en mutation. Elle s’appuie sur une expérience réussie de la transformation économique faisant du Maroc une destination fiable à haut potentiel d’investissement et d’export.

LR/MAP