États-Unis | Justin Trudeau félicite Joe Biden pour son élection

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a félicité Joe Biden après son investiture, mercredi, en tant que nouveau président des États-Unis.

“Le Canada et les États-Unis ont travaillé côte à côte pour relever certains des plus grands défis que nous avons rencontrés au fil de notre histoire”, a indiqué M. Trudeau dans un communiqué.

Les deux pays maintiendrons ce partenariat alors que “nous luttons contre la pandémie mondiale de COVID-19 et favorisons une relance économique durable qui nous permettra de rebâtir en mieux pour tous”, a-t-il affirmé.

Ottawa et Washington, a-t-il dit, travaillerons ensemble afin de “favoriser l’action pour le climat et la croissance économique propre. De plus, nous collaborerons en vue de promouvoir l’inclusion et la diversité ainsi que de créer des emplois pour la classe moyenne et des opportunités pour nos populations”.

Le Premier ministre canadien s’est dit impatient de travailler avec le président Biden, la vice-présidente Kamala Harris, leur administration et le Congrès pour “rendre nos pays plus sécurisés, plus prospères et plus résilients”.

LR/MAP