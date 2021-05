Essaouira | Concours culturel et sportif au profit des enfants

Un concours culturel et sportif a été organisé, dimanche à Essaouira, sous le signe “La culture et le sport pour une éducation sociale équilibrée”, au profit des enfants relevant d’associations locales.

Initiée par l’Association Al Amal sportif Essaouira d’Escrime et l’Association Mimouna, sous le parrainage et avec la collaboration de l’Association Essaouira-Mogador, cette manifestation vise à donner une nouvelle dimension à la pratique du sport chez les enfants, en veillant à élargir le champ d’apprentissage de ces jeunes en herbe, afin de renforcer leurs compétences sociales.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, la présidente de l’Association Amal sportif Essaouira d’Escrime, Mme Mounia Razi, a mis l’accent sur l’importance de ce genre d’actions, en ce sens qu’elle joint le culturel au sportif, le but ultime étant d’enrichir les connaissances des enfants.

Cette initiative ambitionne ainsi de mieux encadrer les enfants et de les orienter davantage afin de s’ouvrir sur la chose culturelle, a-t-elle enchaîné, soulignant que cette action se veut aussi une occasion idoine en vue de permettre à ces jeunes apprenants de rompre la routine de leur quotidien, en prenant part à une activité aussi enrichissante.

Agés de 12 à 16 ans, les enfants participant à ce concours relèvent des associations “Bayti”, et “Al Amal sportif d’escrime” ainsi que du Club Royal de Badminton. Ils ont été répartis en des groupes restreints de 6 enfants pour entrer en compétition culturelle et sportive.

Au menu de cette activité, figuraient notamment la projection d’un film documentaire sur la coexistence religieuse et culturelle, en vue de permettre à ces jeunes de la cité des Alizés de s’imprégner des nobles valeurs d’entraide, de partage et de vivre-ensemble, qui constituent l’ADN de l’identité plurielle de la société marocaine, en général, et souirie en particulier.

Outre une série de questionnements sur le contenu dudit film documentaire, et d’autres de culture générale ainsi que des énigmes, le programme prévoyait aussi des spectacles et des démonstrations de badminton et d’escrime par des membres des associations participantes, outre des “Jeux sans frontières”.

A l’issue des différentes compétitions, des prix ont été remis aux vainqueurs. Ainsi, le premier prix est revenu aux enfants du Club Royal de Badminton, alors que les 2è et 3è prix ont été attribués respectivement aux enfants de l’Association Bayti et de l’Association Al Amal Sportif d’Escrime.

LR/MAP