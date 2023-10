Essaouira | Approbation de 53 projets au titre de l’année 2023 (INDH)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un total de 53 nouveaux projets, d’une valeur de plus de 7 millions de DH (MDH), ont été approuvés, jeudi, par le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) d’Essaouira, dans le cadre des différents programmes de la phase III de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l’année en cours.

Il s’agit de 51 projets relatifs au programme “Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, dont 30 proposés par le Comité Economique Provincial.

Ces projets, au financement desquels l’INDH contribue avec plus de 2,728 MDH, sont portés par une trentaine de jeunes (hommes et femmes) issus de onze communes de la province, alors que 19 projets concernent l’appui aux différentes chaînes de production avec une contribution de l’Initiative estimée à plus de 3,230 MDH.

Toujours dans le cadre du même programme, le CPDH a décidé de consacrer 150.000 DH comme contribution à l’organisation du Forum Régional pour l’Inclusion Economique des Jeunes et l’Entrepreneuriat, tenu récemment à Marrakech, en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International.

Il a été aussi décidé d’allouer 500.000 DH supplémentaires dédiés au soutien des jeunes entrepreneurs désirant bénéficier pendant une année des services du prochain TechnoParc à Essaouira.

Par ailleurs, deux projets ont été approuvés dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité. Ils prévoient de mobiliser 460.000 DH supplémentaires, portant ainsi à 5,460 MDH le budget global consacré à la construction de Centres intégrés au profit des femmes en situation difficile dans les communes rurales de Sidi Laaroussi, Sidi Bouâlem et Adaghas.

Il s’agit aussi d’octroyer 200.000 DH supplémentaires à l’acquisition des équipements de la maison des personnes âgées au niveau de l’ancienne médina d’Essaouira (600.000 DH au total).

Ouvrant les travaux de cette réunion, la troisième du CPDH au titre de l’année en cours, le gouverneur de la province, Adil El Maliki, a souligné le rôle de l’INDH dans le développement inclusif du Royaume, mettant en avant les réalisations importantes accomplies dans le cadre de ce chantier Royal au niveau de la province et la dynamique enclenchée grâce à l’Initiative en termes d’incitation des jeunes à faire preuve de créativité et d’innovation, à travers une série de projets ambitieux aussi bien en milieu rural qu’urbain.

Mettant en relief la contribution significative de ce chantier social à l’amélioration des indicateurs sociaux et de développement à l’échelle de la province, M. El Maliki a indiqué que ces acquis incitent à davantage d’efforts de la part de l’ensemble des intervenants afin de capitaliser sur ces réalisations et ce, dans le cadre de la convergence et de la coordination entre les différents acteurs au service du développement de la province et de son capital humain.

Cette réunion, à laquelle ont pris part les membres du CPDH et des Comités Locaux du Développement Humain (CLDH), des chefs de services extérieurs et des représentants des partenaires, a été l’occasion pour le chef de la Division de l’Action Sociale (DAS) à la préfecture, Abdessamad Khairi, de présenter un exposé exhaustif dans lequel il a donné un aperçu sur les projets proposés pour approbation, relevant le suivi rigoureux de la mise en œuvre et de la réalisation des projets déjà approuvés par le CPDH dans le cadre des différents programmes de l’INDH lors de ses deux précédentes réunions au titre de 2023.

Il a, dans ce sens, relevé la programmation de la construction de 50 unités supplémentaires de l’enseignement préscolaire pour un investissement estimé à 13 millions de DH (400 bénéficiaires), portant ainsi à 459 le nombre total de ces structures créées au cours de cette phase III de l’INDH à l’échelle de la province.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable a également mis en exergue la diversité et l’impact important des projets retenus par le CPDH qui veille au respect de la justice territoriale, sachant qu’il s’agit d’une grande province à dominante rurale.

Cette rencontre a été ponctuée par des témoignages de jeunes entrepreneurs qui ont présenté leurs projets respectifs, saluant le soutien apporté par l’INDH pour leur permettre de se lancer dans le domaine de l’entrepreneuriat.

De leur côté, les différents intervenants lors de cette réunion se sont félicités des réalisations accumulées dans le cadre de ce chantier social, saluant l’apport de l’INDH dans le domaine du périscolaire et son impact sur la scolarisation des enfants en milieu rural, ainsi qu’en matière d’appui des chaînes de production, notamment des coopératives opérant dans divers domaines, en particulier de valorisation de l’argan et de ses produits.

LR/MAP