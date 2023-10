Parlement Andin | Cristina Reyes réitère son engagement à approfondir les relations avec le Maroc

Partager Facebook

La présidente du Parlement Andin, Mme Cristina Reyes, a réitère son engagement à poursuivre l’approfondissement des relations avec le Maroc et à continuer à explorer les possibilités de coopération bilatérale.

« Le Maroc est un pays frère qui est devenu un membre observateur permanent de notre organe d’intégration et qui nous accompagne dans ce processus depuis quelques années », s’est félicitée Mme Reyes dans une déclaration à la MAP, en marge de la participation d’une délégation marocaine aux célébrations du 44ème anniversaire de cette institution législative régionale, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Colombie, Mme Farida Loudaya.

« Il est très important de renforcer nos relations, non seulement au niveau diplomatique et commercial, mais aussi dans le domaine universitaire et estudiantin. Nous explorons davantage de possibilités de coopération dans le domaine de l’éducation », a ajouté Mme Reyes, qui n’a pas manqué d’exprimer sa reconnaissance aux membres de la délégation marocaine pour s’être associés à ces célébrations.

Composée de deux membres de la section nationale du Parlement Andin, respectivement Mme Fatine Ghali (députée du Rassemblement National des Indépendants) et M. Mohamed Touimi Benjelloun (député du Parti Authenticité et Modernité), la délégation de la Chambre des Représentants a pris part aux travaux de la session d’octobre du Parlement andin, qui coïncide avec les célébrations du 44ème anniversaire de la création de cette institution législative.

La participation du Maroc à ces célébrations s’inscrit en droite ligne des excellentes relations bilatérales qui reflètent les choix stratégiques opérés par le Royaume, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, pour renforcer la coopération Sud-Sud.

Le Parlement marocain, qui dispose d’un statut de partenariat avancé au Parlement Andin, jouit d’une position privilégiée auprès de cette importante instance parlementaire régionale, notamment après la signature en juillet 2018 à Rabat d’un protocole d’accord visant à établir des canaux de communication et d’interaction parlementaire, à travers l’échange de visites, d’expertises, d’expériences, des informations et des documents.

Dans ce contexte, il convient de saluer les positions des organes et des responsables du Parlement Andin sur la question nationale, notamment leur soutien explicite à l’initiative d’autonomie des provinces du sud sous souveraineté marocaine.

LR/MAP