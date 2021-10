Entretiens maroco-colombiens sur la coopération dans le domaine social

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aouatif Hayar, s’est entretenue, vendredi soir à Rabat, avec une délégation colombienne conduite par la vice-présidente et ministre des Relations extérieures de la République de Colombie, Marta Lucia Ramírez.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné les moyens d’œuvrer de concert pour développer la coopération dans le domaine social et veiller à la réalisation du développement social et durable au profit des générations montantes, à travers l’amélioration du niveau de vie des citoyens, avec un accent particulier sur la promotion des droits des femmes et d’un environnement sain basé sur le principe de l’égalité des chances, indique un communiqué du ministère.

La responsable colombienne a salué le développement constaté dans plusieurs domaines qui fait du Maroc un partenaire modèle, notamment en matière d’énergies renouvelables, de technologies, de promotion des droits de la femme, faisant part de l’intérêt qu’accorde son pays à l’échange des expertises dans tous ces domaines.

Mme Ramírez a passé en revue l’expérience de son pays dans le domaine social qui présente plusieurs similitudes avec le tissu social marocain à bien des égards, exprimant la pleine disposition de la Colombie à partager ses expériences et ses approches réussies et efficientes entre les deux pays.

Pour sa part, la ministre marocaine a souligné les efforts continus du Royaume pour mettre en œuvre le concept de l’État social sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à la faveur de plusieurs grands chantiers, dont la couverture sanitaire universelle et le registre social unifié, en plus d’autres chantiers que le nouveau gouvernement s’attèle à mettre en œuvre suivant des approches privilégiant l’efficience et la convergence.

La ministre a également présenté la nouvelle vision de son Département qui place la famille au cœur de son plan d’action pour agir sur les problématique sociales, notamment la promotion de la situation des femmes, des enfants, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, tout en s’appuyant sur le principe de durabilité, relevant que la numérisation et les données statistiques contribueront à rendre plus efficaces l’intervention sociale et la généralisation de la protection sociale.

LR/MAP