Entretiens entre Aziz Akhannouch et la PDG d’Oracle Corporation

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec la Présidente Directrice Générale d’Oracle Corporation, Safra Catz, qui effectue du 16 au 17 mai sa première visite au Maroc et également en Afrique.

La rencontre, qui s’est déroulée en présence du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des Politiques Publiques, Mohcine Jazouli, a été l’occasion d’échanger au sujet de la coopération en matière d’investissement entre Oracle et le Royaume du Maroc ainsi que des projets de développement d’Oracle au Maroc, notamment l’inauguration du premier “Oracle Lab”, unité de recherche et développement d’Oracle Corporation.

Premier du genre en Afrique, ce centre de recherche & développement sera situé au sein de l’UM6P de Benguerir.

Au cours de cette rencontre, le Chef de Gouvernement a évoqué les efforts réalisés par le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui ont permis de transformer le Maroc en consolidant les fondamentaux économiques, démocratiques et sociaux, et, ce faisant, en créant un écosystème propre à l’innovation et à la Recherche & Développement.

De son côté, Mme Catz a déclaré à la presse que les opportunités d’investissement au Maroc sont “très intéressantes”, soulignant dans ce sens l’importance de l’inauguration de l’unité de R&D “Oracle Lab”.

“Ceci n’est que le début, a-t-elle assuré, notant que les possibilités de développement et de création d’emplois au Maroc sont nombreuses”.

Elle a également indiqué que le Maroc dispose de plusieurs atouts qui contribuent au développement des opportunités d’affaires et à la promotion des investissements dans plusieurs domaines, notamment celui de la technologie.

LR/MAP