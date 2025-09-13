Diplomatie parlementaire | M. Talbi El Alami s’entretient avec des responsables finlandais

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, accompagné d’une délégation parlementaire, a eu, vendredi à Helsinki, une série d’entretiens avec des responsables parlementaires et gouvernementaux de la République de Finlande.

M. Talbi El Alami et la délégation l’accompagnant ont tenu des réunions de travail avec le président du parlement de Finlande, Jussi Kristian Halla-aho, la ministre de l’Agriculture et des Forêts, Sari Essayah, la vice-présidente du Parlement, Tarja Filatov, la présidente de la Grande Commission, Saara-Sofia Sirén, le président de la Commission des affaires étrangères, Johannes Koskinen, les membres du groupe d’amitié parlementaire présidé par Inka Hopsu, ainsi qu’avec les différentes composantes parlementaires finlandaises, selon un communiqué de la Chambre des représentants.

Ces entretiens, auxquels ont pris part, du côté marocain, le président du groupe Rassemblement national des indépendants, Mohamed Chaouki, le président du groupe du Parti du Progrès et du Socialisme, Rachid Hammouni, ainsi que l’ambassadeur du Maroc en Finlande et en Estonie, Mohamed Achgalou, ont mis en exergue l’importance du renforcement de la coopération bilatérale dans toutes ses dimensions, notamment parlementaire, ainsi que la poursuite de la coordination et l’échange d’expériences et d’expertises sur les questions prioritaires pour les deux pays.

Au cours de ces discussions, ponctuées de visites de terrain destinées à s’informer de l’expérience finlandaise dans plusieurs secteurs, les deux parties ont abordé les relations entre les deux pays, marquées par une dynamique particulière fondée sur des liens historiques profonds et une convergence de vues sur de nombreuses questions d’actualité, telles que le changement climatique, les défis liés à la migration et à l’asile, l’agriculture et la sécurité alimentaire, ainsi que la volonté commune de promouvoir la paix et la sécurité internationales, le règlement pacifique des conflits et le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États, en s’abstenant de toute ingérence dans leurs affaires intérieures.

À cette occasion, la partie finlandaise a souligné l’importance des relations parlementaires dans le développement des relations bilatérales, à travers le rapprochement des points de vue, la coordination dans divers forums parlementaires régionaux et internationaux et le renforcement des échanges parlementaires, en œuvrant, en tant que législateurs, à créer un cadre favorable à une coopération accrue, notamment sur le plan commercial.

Les responsables finlandais ont souligné, ajoute le communiqué, que “le Maroc est un partenaire important pour leur pays et que les deux nations sont confrontées aux mêmes défis en matière de transition vers les énergies renouvelables et de préservation de l’environnement”.

Par la même, ils ont salué “les réformes profondes que connaît le Royaume dans différents domaines sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”.

La partie finlandaise, notamment le Président du Parlement, la présidente de la Grande Commission chargée des affaires européennes et le président de la Commission des affaires étrangères, a unanimement souligné l’importance stratégique du Maroc en tant que partenaire de l’Union européenne, pilier essentiel de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, saluant le Royaume comme partenaire fiable de la Finlande et de l’Union européenne.

Pour leur part, le président de la Chambre des représentants et la délégation l’accompagnant ont mis en avant la solidité des liens d’amitié unissant le Maroc et la Finlande, notant que les deux pays partagent les mêmes valeurs liées à la démocratie, aux droits de l’homme et à la liberté.

A cette occasion, M. Talbi El Alami a exprimé sa gratitude et son appréciation pour la position de la République de Finlande en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc, considérée comme la base sérieuse pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain.

Lors des discussions et des échanges de vues avec les responsables finlandais, le président de la Chambre des représentants et la délégation l’accompagnant ont présenté un aperçu des grands chantiers dans lesquels le Royaume s’est engagé dans divers domaines, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi.

Ils ont notamment mis l’accent sur la protection sociale, la santé, l’énergie, l’agriculture, la sécurité alimentaire et la réforme du Code de la famille, passant en revue les principales réformes politiques, économiques et sociales menées dans le Royaume, ainsi que les initiatives du Souverain en faveur du continent africain, en particulier l’initiative atlantique et son impact positif sur le développement des pays et des populations de la région.

M. Talbi El Alami et la délégation parlementaire l’accompagnant sont en visite de travail en Finlande du 10 au 13 septembre, à l’invitation du président du parlement finlandais, qui avait effectué une visite similaire au Royaume en mai dernier.

LR/MAP