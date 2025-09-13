CDH | Des ONG alertent sur la persistance de l’esclavage dans les camps de Tindouf

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Des ONG ont attiré l’attention de la communauté internationale, vendredi à la 60e session du Conseil des droits de l’Homme (CDH) à Genève, sur des pratiques esclavagistes persistantes dans les camps de Tindouf.

S’exprimant lors du dialogue interactif avec le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de l’esclavage, la juriste Lucia Ferreyra Perea a dénoncé la réalité d’un esclavage héréditaire et d’une ségrégation raciale encore en vigueur dans ces camps administrés par le groupe armé du polisario.

Intervenant au nom du Centre indépendant de Recherches et d’Initiatives pour le Dialogue (CIRID), Mme Ferreyra Perea a cité le cas d’un jeune sahraoui, Mohammed Salem, empêché de se marier du fait de son origine familiale considérée comme servile.

Elle a qualifié cette situation de “flagrante atteinte à la dignité humaine”, appelant le CDH à diligenter une enquête indépendante sur ces pratiques.

De son côté, M. Mostafa Maelainine, du Comité international pour le respect et l’application de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (CIRAC), a évoqué des témoignages d’anciens “réfugiés” sahraouis faisant état de discriminations systémiques ciblant les populations d’ascendance servile.

Il a accusé le polisario d’instrumentaliser ces pratiques pour maintenir un contrôle social et politique sur les populations des camps, en violation flagrante des conventions internationales relatives à l’abolition de l’esclavage.

M. Maelainine a également appelé le Rapporteur spécial à effectuer une visite sur place et à intégrer ces violations dans son prochain rapport au Conseil.

Les deux intervenants ont insisté sur l’urgence de garantir aux victimes des camps de Tindouf leur droit fondamental à la liberté, à la dignité et à la justice.

LR/MAP