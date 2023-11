Dialogue stratégique Maroc-États Unis | Tenue à Washington d’une session du groupe de travail Afrique

Partager Facebook

Une nouvelle session du groupe de travail Afrique relevant du Dialogue stratégique Maroc-États Unis s’est tenue lundi à Washington, avec la participation d’une importante délégation interministérielle conduite par l’ambassadeur, directeur général au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Fouad Yazourh, et comprenant également les Directeurs généraux de l’AMCI et de l’AMDIE, ainsi que plusieurs directeurs et hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l’Intérieur, du ministère délégué de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, des Forces Armées Royales, des services de sécurité et de la Rabita Mohammadia des Oulémas.

Dans ce cadre, l’ambassadeur Yazourh a tenu une séance de travail avec la Secrétaire d’État adjointe des États-Unis pour les Affaires Africaines, l’ambassadeur Molly Phee, lors de laquelle ils ont exprimé la volonté commune de Rabat et de Washington de conférer une dimension africaine au partenariat solide et de longue date qui lie les deux pays.

La délégation américaine participant à cette deuxième session du groupe de travail a été conduite par le Secrétaire adjoint principal au Bureau des affaires Africaines, Jonathan Pratt, ainsi que le Secrétaire adjoint au Bureau des affaires du Proche Orient, Joshua Harris, et comprenait plusieurs hauts responsables des départements du Commerce, de la Défense, de l’International Development Finance Corporation (DFC), de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et du Bureau du représentant américain au commerce.

Lors des discussions, l’accent a été mis sur l’engagement des États-Unis et du Maroc à approfondir le partenariat solide et historique entre les deux pays ainsi que sur les efforts mutuels déployés à travers le continent africain pour renforcer la stabilité et la sécurité régionales, promouvoir la prospérité et le développement du Continent, et oeuvrer à des solutions partagées aux priorités africaines et mondiales. Les entretiens ont porté également sur les moyens de renforcer les liens commerciaux et économiques.

Les deux parties ont, par ailleurs, examiné les nouvelles opportunités de coopération bilatérale et triangulaire sur le continent, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la promotion des partenariats en matière de développement et de solutions énergétiques propres.

Elles ont également passé en revue les efforts visant à renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, à travers la consolidation des réponses multinationales en matière de sécurité et des opérations de maintien de la paix, le raffermissement des capacités des forces de défense et de sécurité régionales et la promotion de la gouvernance.

LR/MAP