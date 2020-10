Parlement européen | David Sassoli salue les initiatives du Maroc pour résoudre la crise libyenne

Partager Facebook

Le président du Parlement européen, David Sassoli a salué, vendredi, les initiatives prises par le Maroc pour résoudre la crise libyenne, ainsi que les efforts du Royaume pour soutenir le dialogue et rapprocher les points de vue entre les différentes parties.

Lors d’entretiens téléphoniques avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, le responsable européen a, également, mis en exergue le rôle du Maroc dans la consolidation de la sécurité et de la stabilité sur la rive sud de la Méditerranée.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, M. El Malki a souligné, pour sa part, la profondeur de l’amitié et de la coopération entre le Maroc et l’Union européenne, rappelant que le Royaume jouit du statut de partenaire avancé auprès de l’Union européenne et du statut de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.

Le Maroc partage les mêmes valeurs avec les pays de l’Union européenne, en ce qui concerne la lutte contre le phénomène de migration et les répercussions des changements climatiques, le renforcement de la démocratie et des droits de l’Homme, la promotion de la condition de la femme et la consolidation de la paix et de la sécurité mondiales dans la région méditerranéenne en particulier, a-t-il dit.

Lors de ces entretiens, les deux parties ont convenu de donner un nouvel élan aux travaux de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, dont le Maroc est l’un des fondateurs les plus éminents, compte tenu de l’importance de cet espace pour promouvoir le dialogue et débattre des questions prioritaires dans la région.

