Covid-19 | Baisse des nouveaux cas dans toutes les régions du monde (OMS)

Après la légère hausse observée au début du mois de mars, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 et de décès signalés dans le monde a chuté respectivement de 16% et 43% la semaine dernière, selon le nouveau bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Après la hausse observée au cours de la première moitié du mois de mars 2022, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a diminué pour une deuxième semaine consécutive, avec une baisse de 16% au cours de la semaine du 28 mars au 3 avril 2022 par rapport à la semaine précédente. Le nombre de nouveaux décès hebdomadaires a également fortement diminué (-43%) par rapport à la semaine précédente, où un pic artificiel de décès avait été observé », a précisé l’OMS dans un communiqué.

Selon la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l’OMS, basée sur les données jusqu’à dimanche, plus de neuf millions de nouveaux cas et plus de 26.000 nouveaux décès ont été recensés dans les six régions de l’OMS.

Toutes les régions ont signalé des tendances à la baisse tant pour le nombre de nouveaux cas hebdomadaires que pour celui des nouveaux décès hebdomadaires.

Toutefois, ces tendances doivent être « interprétées avec prudence » car plusieurs pays modifient progressivement leurs stratégies de dépistage.

« Ce qui se traduit par une baisse du nombre global de tests effectués et, par conséquent, du nombre de cas détectés », a précisé l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU.

Avec plus de deux millions de nouveaux cas, la République de Corée a répertorié le plus grand nombre de nouveaux cas hebdomadaires (-16%). Suivent l’Allemagne (1.371.270 nouveaux cas ; -13%), la France (959.084 nouveaux cas ; +13%), le Viet Nam (796.725 nouveaux cas ; -29%) et l’Italie (486.695 nouveaux cas ; -3%).

Le plus grand nombre de nouveaux décès hebdomadaires a été signalé par les États-Unis d’Amérique (4.435 nouveaux décès ; -10%). Suivent la Fédération de Russie (2.357 nouveaux décès ; -18%), la République de Corée (2.336 nouveaux décès ; -5%), l’Allemagne (1.592 nouveaux décès ; +5%) et le Brésil (1.436 nouveaux décès ; -19%).

Depuis décembre 2019, la pandémie a fait plus de 6,15 millions de morts dans au moins 192 pays et régions du globe, avec plus de 490,8 millions de cas signalés dans le monde, selon le dernier décompte de l’OMS. Au 4 avril 2022, un total de 11,1 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde.

LR/MAP