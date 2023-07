Coup d’envoi à Rabat de la 15ème édition du festival international « Enfants de la paix »

Partager Facebook

Le coup d’envoi de la 15è édition du Festival international « Enfants de la paix » a été donné, mardi soir au Théâtre Mohammed V de Rabat, sous la présidence d’honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem.

Organisée par l’Association Bouregreg en célébration de la Glorieuse Fête du Trône, le 15è Festival international « Enfants de la paix » sera marqué par la participation de près de 500 enfants représentant 26 pays, avec les Emirats Arabes Unis comme invités d’honneur.

La cérémonie d’ouverture du Festival s’est déroulée en présence, notamment, du ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas et de plusieurs personnalités politiques et diplomatiques.

Le programme de cette édition prévoit des spectacles musicaux et de rue à Rabat et à Casablanca, une exposition d’art plastique réalisée par des artistes parmi les délégations participantes ainsi qu’une soirée musicale à l’occasion de la cérémonie de clôture du festival qui aura lieu le 31 juillet courant à Salé.

S’exprimant à cette occasion, M. Baitas a souligné que le Festival international « Enfants de la paix » rappelle l’identité du Maroc qui a été et sera toujours un pays d’ouverture et de pluralisme, mettant en exergue le rôle de ce genre de manifestation dans le renforcement du dialogue et dans le rapprochement, notamment chez les générations montantes.

Après avoir souligné que le pluralisme constitue une source de force pour chaque pays, le ministre a précisé que le pluralisme a permis au Royaume de réaliser des positions avant-gardistes dans divers domaines.

Pour sa part, le directeur fondateur du Festival international « Enfants de la paix », Abderrahmane Rouijel, a précisé que cet événement vise, à travers ses activités artistiques à diffuser la culture de la paix chez les enfants du monde, relevant qu’il est devenu un rendez-vous annuel incontournable où les horizons des cinq continents se rencontrent pour diffuser la culture de la paix.

La cérémonie d’ouverture de ce festival a été marquée par une série de performances artistiques interprétés par « Les enfants de la paix », au cours desquelles chaque délégation a mis en valeur les spécificités, le folklore et la culture de son pays.

LR/MAP