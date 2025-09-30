L’Inspecteur Général des FAR reçoit le Chef d’État-Major de la Défense du Ghana

Partager Facebook

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, mardi au siège de l’État-Major Général des FAR, le Général de Corps d’Armée William Agyapong, Chef d’État-Major de la Défense du Ghana, en visite de travail dans le Royaume du 28 septembre au 03 octobre.

Le Chef d’État-Major de la Défense du Ghana a souligné l’importance de la visite effectuée, en 2017, au Ghana par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, qui a permis de jeter les bases d’une coopération constructive et solidaire entre les deux pays. Il a ajouté que les deux Chefs d’État partagent les mêmes valeurs de paix, de solidarité africaine et de respect mutuel, indique un communiqué de l’État-Major Général des FAR.

Au cours de cette rencontre, qui a eu lieu en présence de l’Ambassadrice du Ghana accréditée à Rabat, le Chef d’État-Major de la Défense du Ghana a tenu à exprimer son entière satisfaction quant aux relations exemplaires entre le Maroc et le Ghana tout en précisant que cette visite constitue un jalon important, offrant l’opportunité aux Forces Armées des deux pays de consolider leur coopération militaire.

Les deux responsables ont convenu de développer la coopération entre les Forces Armées Royales et les Forces Armées du Ghana et d’explorer les voies permettant de la renforcer davantage et de l’étendre à de nouveaux domaines, conclut le communiqué.

