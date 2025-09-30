Rassemblements interdits | Les forces de l’ordre marocaines privilégient la tolérance (Murrison)

Partager Facebook

Les forces de l’ordre marocaines ont fait preuve de « tolérance et de retenue pour le maintien de l’ordre public », lors de leur intervention pour interdire des rassemblements auxquels ont appelé des parties inconnues, le week-end, a indiqué mardi Andrew Murrison, député britannique et ancien secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères.

« Naturellement, comme dans d’autres pays émergents et en Europe, la population attend avec impatience de nouvelles améliorations de son niveau de vie », a déclaré à la MAP M. Murrison, relevant « cela se manifeste parfois dans la rue ».

« Au Maroc, les citoyens peuvent manifester et les forces de l’ordre font preuve de tolérance et de retenue dans le maintien de l’ordre public », a ajouté M. Murrison, soulignant que « le Royaume s’impose dans la région comme un modèle de paix, de sécurité, de stabilité et d’État de droit ».

M. Murrison a, par ailleurs, souligné que le Maroc a accompli d’énormes progrès dans les domaines économique, démocratique, politique et social.

