Collectivités territoriales | Hausse des recettes fiscales de 8% à fin octobre

Les recettes fiscales des collectivités territoriales ont atteint 29 milliards de dirhams (MMDH) au cours des dix premiers mois de cette année, en hausse de 8% par rapport à la même période de 2021, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Cette augmentation recouvre une baisse de 0,2% des impôts directs et une hausse de 14,8% des impôts indirects, précise la TGR dans son récent bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL), notant que les recettes fiscales ont constitué 79,7% des recettes globales des collectivités territoriales.

Ainsi, les ressources transférées se sont établies à 22,5 MMDH, en croissance de 10% comparativement à fin octobre 2021, fait savoir la même source. Ceci résulte de l’augmentation de la part des collectivités territoriales dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 1,68 MMDH, de la part des régions dans le produit de l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’impôt sur le revenu (IR) de 394 millions de dirhams (MDH), des fonds de concours (+313 MDH) et de la part dans le produit de la taxe sur les contrats d’assurance (+239 MDH), conjuguée à la diminution des subventions (-575 MDH).

Pour ce qui est des ressources gérées par l’Etat pour le compte des collectivités territoriales, elles ont reculé de 3,7% à 6,78 MMDH, tandis que les ressources gérées par les collectivités territoriales ont progressé de 12,5% à plus de 7 MMDH.

LR/MAP