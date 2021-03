Cinéma | Oujda abrité la 2ème édition du Festival national du court-métrage

Partager Facebook

La deuxième édition du Festival national du court-métrage d’Oujda aura lieu du premier au cinq avril 2021, sous le thème «Le cinéma au service des jeunes».

Cette édition qui porte le nom de feu Abdeljebbar Louzir, le célèbre comédien marocain décédé en septembre 2020, se déroulera en mode virtuel en raison du contexte sanitaire exceptionnel marqué par la pandémie due à la Covid-19.

Dix films représentant différentes régions du Maroc seront en compétition pour le Grand prix de ce festival, dont le jury sera composé notamment du critique de cinéma, Abdelkarim Ouakrim, du réalisateur Mohamed Taha Benslimane et de l’actrice Khouloud Bettioui. Pour les organisateurs, cet événement cinématographique tend à enrichir la scène culturelle dans la région de l’Oriental, et à favoriser l’intégration des jeunes talents dans le domaine du cinéma en particulier, et dans les activités culturelles en général, tant au niveau local qu’à l’échelon national. Le festival vise également à mettre en avant les spécificités et les richesses culturelles et artistiques qui caractérisent les différentes régions du Royaume, ainsi que les compétences et le savoir-faire dont jouissent les jeunes cinéastes marocains.

Outre la projection de films, le programme de cette seconde édition comporte des hommages à des personnalités connues et reconnues sur la scène artistique, des ateliers sur certains métiers du cinéma, le décor en particulier, encadrés par l’artiste Youssef Chettati, en sus d’une table ronde sur le cinéma et les jeunes et d’un master class, animés respectivement par le professeur Mustapha Remdani et le critique de cinéma marocain Abdelkarim Ouakrim.

