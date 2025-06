Chine-Afrique | La réunion des coordonnateurs du FOCAC adopte la Déclaration de Changsha

Partager Facebook

La Chine et 53 États africains ont adopté mercredi la “Déclaration sino-africaine de Changsha sur la préservation de la solidarité et de la coopération du Sud global”, à l’issue d’une réunion ministérielle de haut niveau consacrée au suivi des recommandations du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

Cette déclaration vise à assurer la mise en œuvre effective des engagements pris lors du dernier sommet du FOCAC, tenu en septembre dernier à Pékin, et à édifier une “communauté d’avenir partagé Chine-Afrique de tout temps pour la nouvelle ère”.

Les promoteurs de la déclaration ont notamment réaffirmé leur attachement au système commercial multilatéral centré autour de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi qu’au “multilatéralisme véritable” et au système international fondé sur l’Organisation des Nations unies (ONU).

Ils ont appelé à “promouvoir une mondialisation économique plus ouverte, plus inclusive, plus équilibrée et bénéfique pour tous”.

La Chine s’est engagée, dans cette Déclaration, à accorder une exonération totale de droits de douane à “l’ensemble des catégories de produits exportés” par les 53 pays africains avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques, soit la totalité des États du continent à l’exception de l’Eswatini.

Cette mesure tarifaire préférentielle vient s’ajouter aux facilités commerciales déjà accordées par le géant économique asiatique aux pays les moins avancés d’Afrique.

Pékin s’est également engagée à renforcer la coopération dans les secteurs stratégiques tels que l’industrie verte, le commerce électronique, l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies, dans le cadre des “dix Actions de partenariat Chine-Afrique”.

Annoncées par le président Xi Jinping lors du dernier sommet du FOCAC, les “dix Actions de partenariat Chine-Afrique” ont pour objectif de consolider la coopération bilatérale dans de multiples secteurs au cours des trois prochaines années, moyennant un soutien financier de 50 milliards de dollars.

Tenue conjointement par le ministère chinois du Commerce et le gouvernement provincial du Hunan, la réunion ministérielle de haut niveau consacrée au suivi des recommandations du FOCAC vise à consolider les relations sino-africaines en mettant l’accent sur la modernisation et le développement durable.

Créé en octobre 2000 à Pékin, le FOCAC est le plus ancien des forums régionaux de la Chine. Ce mécanisme a pris son essor en 2006, lorsque la Chine a annoncé la création d’un fonds de développement sino-africain de cinq milliards de dollars, accompagné de prêts sans intérêt destinés au continent.

Depuis lors, le Forum a évolué pour devenir un mécanisme d’envergure, englobant de nombreux projets dans les domaines des infrastructures, de la technologie, de l’industrialisation et du développement agricole.

La coprésidence du FOCAC est actuellement assurée par la Chine et la République du Congo pour la période 2024-2027. Le pays africain accueillera la dixième Conférence ministérielle du FOCAC, en 2027.

LR/MAP