CDG prévoyance et l’UIR renouvellent leur coopération et créent “la chaire prévoyance”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

CDG Prévoyance, gestionnaire de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances (CNRA) et du Régime Collectif d’Allocation de Retraite (RCAR), et l’Université Internationale de Rabat (UIR) ont annoncé le renouvellement de leur coopération en créant “la chaire prévoyance”.

“CDG Prévoyance, représentée par Mohamed Ali Bensouda, directeur général de la Branche Prévoyance de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et l’UIR de Rabat, représentée par son Président Monsieur Noureddine Mouaddib, ont annoncé, lundi 21 mars 2022, le renouvellement de leur partenariat par la signature d’une nouvelle convention de coopération qui vise à la création d’une chaire entièrement dédiée à la prévoyance”, indique CDG prévoyance dans un communiqué.

Animée par la volonté de contribuer à l’effort national visant à promouvoir la recherche scientifique cette chaire aura pour objet la réalisation d’études destinées à alimenter les réflexions nationales sur les problématiques propres au secteur de la prévoyance sociale au Maroc et promouvoir le partage de connaissances entre les acteurs institutionnels du secteur et les étudiants, les chercheurs ainsi que tout autre acteur intéressé par ce savoir, précise la même source.

La chaire servira également à promouvoir l’organisation de colloques et de séminaires destinés au grand public et articulés autour de thématiques qui sont en étroite connexion avec le domaine de la prévoyance.

Le renouvellement de la Chaire Prévoyance vient confirmer encore une fois la vocation naturelle de CDG Prévoyance entant qu’accompagnateur des pouvoirs publics dans les stratégies nationales de la prévoyance sociale et apporteur de solutions utiles aux problématiques de ce secteur, souligne le communiqué.

L’Université Internationale de Rabat est un modèle d’Université innovante, qui est aujourd’hui une référence aussi bien au niveau national qu’à l’international. L’UIR est la première Université marocaine qui a été créée dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat marocain dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Elle propose une offre de formation pluridisciplinaire qui couvre de nombreux domaines de formation en adéquation avec les différentes stratégies sectorielles impulsées par le Maroc, et qui permet à chaque étudiant de construire son parcours académique en fonction de ses compétences, de ses attentes et de ses capacités, mais aussi en fonction des besoins du marché.

La Branche Prévoyance de la Caisse de Dépôt et de Gestion portée par CDG Prévoyance incarne sa vocation de tiers de confiance et assure la gestion administrative, technique et financière de deux organismes: CNRA et RCAR et par conséquent 159 milliards de dirhams de réserves correspondant à plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance, caractérisés par une grande diversité en termes de population, d’architecture et de nature de prestations.

Afin de remplir cette mission, CDG Prévoyance, opérateur global et intégré, s’appuie sur une gouvernance, une plateforme organisationnelle moderne, un système d’information agile et extensible et un capital humain qualifié pour servir plus de 1 million de citoyens.

LR/MAP