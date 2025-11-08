Casablanca accueille la 3ᵉ édition du Salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ)

Partager Facebook

La 3ème édition du salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ) s’est ouverte, samedi au Park Anfa de Casablanca, avec l’UNICEF comme invité d’honneur.

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec le Conseil de la région de Casablanca- Settat, la Wilaya de la région et le Conseil de la Commune de Casablanca, cette édition, qui se poursuit jusqu’au 16 novembre, propose une offre documentaire riche et variée, destinée aux enfants et aux jeunes, couvrant de nombreux champs et genres de la création, avec plus de 45.000 titres.

Réunissant 28 pays représentés par 357 exposants, dont 86 directs et 271 indirects, le salon se distingue par la participation de l’UNICEF en tant qu’invité d’honneur, un choix qui traduit la contribution du Royaume du Maroc aux côtés de cette organisation onusienne pour la promotion des droits et du bien-être des enfants à travers le monde, notamment leur droit d’accès à la connaissance.

Par ailleurs, le SILEJ propose un espace dédié à l’invité spécial de cette 3ème édition, “Le Petit Prince”, personnage central de l’œuvre universelle d’Antoine de Saint-Exupéry, écrite lors de son passage par le Sahara Marocain. Cet espace thématique qui lui est consacré, permet aux visiteurs de découvrir l’œuvre, l’auteur et les valeurs universelles qu’elle véhicule.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a affirmé que le SILEJ constitue une plateforme essentielle pour promouvoir la lecture auprès des jeunes générations et renforcer la présence du livre marocain sur la scène culturelle nationale et internationale.

Il a souligné que le ministère œuvre continuellement à encourager la lecture dès le plus jeune âge, estimant que la connaissance de l’histoire, du patrimoine et de la culture immatérielle du Maroc passe avant tout par le livre.

Le ministre a également mis en avant le rôle des éditeurs marocains, qui innovent chaque année par de nouvelles publications et s’engagent, aux côtés du ministère, à rendre le livre pour enfants plus accessible aux familles marocaines.

M. Bensaid a par ailleurs indiqué que le développement du livre et de la lecture est indissociable de la dynamique des industries culturelles, soulignant que toute création artistique — qu’il s’agisse du cinéma, de la musique ou du jeu vidéo — trouve son origine dans l’écriture et la lecture.

Il a, à cet égard, appelé à renforcer les bibliothèques et librairies de proximité afin de permettre à tous les citoyens d’accéder plus facilement à la culture.

De son côté, la Représentante de l’UNICEF au Maroc, Laura Bill, s’est dite honorée de la participation de l’organisation en tant qu’invité d’honneur à cette édition du Salon, y voyant une reconnaissance du partenariat durable liant l’UNICEF au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Elle a souligné que cette présence s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la Journée mondiale de l’enfant, célébrée le 20 novembre, ajoutant que le livre et la lecture constituent des vecteurs privilégiés pour faire connaître les droits des enfants et sensibiliser le grand public à leur importance.

Mme Bill a, à cet effet, réaffirmé l’engagement de l’UNICEF à poursuivre ses efforts de plaidoyer en faveur des droits de l’enfant, tout en encourageant les jeunes à s’impliquer activement dans la promotion de ces valeurs à travers la culture et la lecture.

Le programme culturel compte la participation de chercheurs, d’auteurs et de créateurs, du Maroc et de l’étranger, dont les travaux s’inscrivent dans le domaine de la littérature jeunesse. Des ateliers seront également organisés autour de la Bande Dessinée, de la création de contenus culturels et de l’écriture littéraire.

Parallèlement, huit espaces comprenant 17 pôles d’activités accueillent des ateliers et des animations destinés au jeune public, afin de renforcer leur lien avec le livre, mais aussi de leur transmettre la connaissance sous des formes ludique et à stimuler leur créativité, leur curiosité et leur esprit d’innovation.

Avec plus de 80 rencontres culturelles et 1.363 autres activités prévues, cette édition entend consolider la position du SILEJ comme rendez-vous culturel international de référence, reflétant l’engagement du Ministère à enrichir l’offre culturelle de la capitale économique et à placer la jeunesse et la culture au centre de l’action publique.

LR/MAP