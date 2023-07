Casablanca | 5.000 éléments de police mobilisés pour sécuriser le derby Wydad-Raja

Partager Facebook

La préfecture de police de Casablanca a mobilisé un total de 5.000 éléments des différentes formations de sûreté, unités de maintien de l’ordre, forces publiques et unités techniques et logistiques pour sécuriser le derby local, mettant aux prises, *dimanche soir au stade Mohammed V, le Wydad et le Raja, au titre de la demi-finale de la Coupe du Trône.

La préfecture a également mobilisé environ 200 véhicules de sûreté, dont des voitures 4×4, des voitures utilitaires et des motos, ainsi que des véhicules équipés de caméras embarquées.

A cette occasion, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, s’est enquis des différentes mesures de sécurité mises en place par la Préfecture de police de Casablanca pour assurer la gestion maîtrisée de cette rencontre.

Accompagné de hauts responsables de la DGSN, M. Hammouchi a suivi une présentation détaillée par le wali de la sûreté de Casablanca sur le protocole de sécurisation des tribunes et des différentes installations du stade. Il a également passé en revue les plans d’action mis en place pour assurer la fluidité de la circulation, la sécurité routière et permettre aux supporters d’affluer vers le stade, ainsi que d’assurer une couverture sécuritaire intégrée pour l’ensemble des zones du pôle urbain de Casablanca.

La DGSN assure le suivi de tous les événements sportifs accueillis par le Royaume, s’appuyant sur des protocoles de sécurité et de sûreté adaptés aux spécificités et enjeux de chaque événement, leur allouant les moyens humains et logistiques nécessaires, afin de sécuriser ces manifestations, d’une part, et contribuer à renforcer la réputation du Maroc en tant que pays en mesure d’accueillir tous les évènements sportifs continentaux et internationaux, d’autre part.

