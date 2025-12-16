CAN 2025 | Le SG de la CAF annonce la vente de plus d’un million de billets

Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba, a affirmé, mardi à Rabat, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc, sera “la meilleure jamais organisée”, assurant que plus d’un million de billets sont déjà vendus.

S’exprimant lors d’un point de presse pour donner un aperçu sur les derniers préparatifs du Royaume pour accueillir cet événement qu’il qualifie de “planétaire”, le SG de la CAF a relevé que cette CAN sera celle de “tous les records”.

Il a, ainsi, mis en avant la qualité des “infrastructures de classe mondiale” mises en place par le Maroc pour garantir la réussite de la compétition phare du continent.

Dans ce sens, il a tenu à exprimer ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour les actions que le Souverain ne cesse de mener en faveur du développement du football africain, ainsi qu’au Maroc qui ne ménage aucun effort pour mettre ses infrastructures sportives à la disposition de ses frères africains.

“Nous n’avons jamais joué une CAN avec un tel engouement”, s’est-il félicité, poursuivant que la qualité de cette CAN est notamment incarnée par les plus d’un million de billets vendus jusqu’à présent.

“Les indicateurs sont là. Nous n’avons jamais joué une CAN avec neuf stades”, a-t-il soutenu, relevant que “l’engouement populaire pour cette compétition est sans précédent”.

“Nous avons enregistré 18 pays européens de plus qui vont diffuser cette édition, ce qui en fait un total de 30 pays du Vieux continent, en plus des 54 pays africains”, a-t-il fait remarquer, relevant que 3.800 médias sont déjà accrédités pour couvrir cet évènement “planétaire”.

Par ailleurs, Véron Mosengo-Omba a soutenu que les neuf stades qui accueilleront la compétition sont de “classe mondiale”.

“Le Stade Prince Moulay Abdellah est un véritable musée”, a-t-il martelé, ajoutant que “tous ces éléments donnent la confiance que ça sera la CAN de tous les records en termes de compétitivité, d’accueil et de revenus financiers”.

De son côté, le coordinateur général de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Mouad Hajji, a souligné que la CAN Maroc-2025 “n’est pas seulement une compétition continentale, mais un évènement planétaire”.

Il a indiqué, dans ce sens, que la CAF et le comité d’organisation local (LOC) déploient des efforts colossaux notamment afin de garantir une mobilité fluide du public, mettant en avant les infrastructures routières, ferroviaires et hôtelières du Royaume.

La Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025) se tiendra dans neuf stades situés dans six villes, à savoir Rabat, Casablanca, Tanger, Agadir, Fès et Marrakech.

LR/MAP