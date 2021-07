Bourse de Casablanca | Le résumé hebdomadaire en 5 points clés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Voici cinq points clés du résumé hebdomadaire qui analyse la performance de la Bourse de Casablanca au cours de la semaine allant du 12 au 16 juillet 2021:

1- Le Masi a accusé une baisse de 0,56% à 12.166,09 points, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a cédé 0,78% à 991,99 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a perdu 0,61% à 9.885,54 points.

2- Le FTSE CSE Morocco 15 a reculé de 0,41% à 11.486,84 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid s’est déprécié de 0,62% à 10.364,77 points.

3- Aluminium du Maroc, Balima et AGMA ont accusé les plus lourdes baisses avec respectivement -5,56%, -5,51% et -5,30%, tandis que Fenie Brossette (+21,59%), Ennakl (+8,04%) et Eqdom (+8,02%) ont affiché les plus fortes hausses de la semaine.

4- Le volume global des échanges a dépassé les 782 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 626,51 milliards de dirhams (MMDH).

5- Avec un volume transactionnel de plus de 53,56 MDH, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 12,91% des transactions, suivi de Mutandis SCA avec 48,49 MDH (11,69%) et Itissalat Al-Maghrib avec 37,90 MDH (9,14%).

LR/MAP