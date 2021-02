BMCE Capital Markets lance une nouvelle version de FX Direct

Partager Facebook

BMCE Capital Markets, salle des marchés de Bank Of Africa-BMCE Group, a annoncé lundi le lancement de la nouvelle version de sa plateforme de trading en ligne FX Direct.

Cette plateforme, conçue selon les derniers standards internationaux, qui permet d’accéder de partout au marché de change et de réaliser des transactions financières libellées en devises, a été entièrement repensée afin d’améliorer et d’optimiser l’expérience de ses utilisateurs, souligne BMCE Capital Markets dans un communiqué.

La plateforme de trading en ligne dédiée aux clients de BMCE Capital Markets, leur offrira désormais un parcours plus simple et plus intuitif grâce notamment à une série de nouvelles fonctionnalités uniques sur le marché et continuellement accessibles.

Il s’agit d’un agent conversationnel mis à disposition sur la plateforme 24h/24 et 7j/7 afin de formuler toute demande, offrant aussi la possibilité d’échanger directement avec un interlocuteur commercial, et d’un nouveau module intégré pour un traitement plus fluide des réclamations et qui permettra d’évaluer la satisfaction client en continu.

Ces nouvelles fonctionnalités comprennent également une aide en ligne plus riche et simplifiée grâce à des capsules vidéo informatives pertinentes au sujet de la salle des marchés et des produits proposés, un accès à une panoplie de nouveaux indicateurs économiques, une gestion des dossiers de couverture pour termes et options, et une foire aux questions enrichie afin de trouver réponses aux interrogations les plus fréquentes, fait savoir la même source, notant que la plateforme FX DIRECT est accessible via le lien suivant : www.bmcefxdirect.com.

Première salle des marchés du Maghreb certifiée ISO 9001 en 2008, BMCE Capital Markets collabore avec un réseau élargi de banques tant au niveau national qu’international et propose, au Maroc et à l’international, des solutions de placement, de couverture et de gestion des flux sur mesure, en dirhams et en devises. Elle alimente aussi ses clients sur les tendances des marchés financiers par des publications régulières.

LR/MAP