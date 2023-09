Azilal | Mobilisation à grande échelle des habitants pour soutenir les sinistrés

Partager Facebook

Les habitants de la province d’Azilal intensifient leurs efforts en vue de soutenir les autorités locales dans l’extraction des survivants du séisme ayant frappé vendredi soir, la région Marrakech-Safi et ressenti dans plusieurs villes du Royaume.

Dans les communes d’Ait Oumdis et Ait Tamlil, les plus touchées par la catastrophe, les habitants et voisins des sinistrés se sont promptement dépêchés pour prêter main forte aux autorités locales dans les opérations de secours dans le cadre d’une chaine humaine et citoyenne.

Partout dans la province montagneuse, les initiatives font flores pour collecter les dons des bénévoles au-delà des centaines d’appels lancés par les associations humanitaires et sociales de la région pour se joindre aux efforts des autorités locales .

Les médecins des centres de santé de la province et du Centre hospitalier d’Azilal se sont également mobilisés afin de prodiguer les soins nécessaires aux personnes blessées.

