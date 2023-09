Séisme | Forte mobilisation à Taroudant pour venir en aide aux sinistrés

Partager Facebook

Suite au séisme d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter, ayant frappé vendredi soir, la province d’Al Haouz et ressenti dans plusieurs villes du Royaume, les autorités locales, la protection civile et les services de l’ordre au niveau de province de Taroudant sont à pied d’œuvre pour apporter secours et assistance aux sinistrés.

En effet, tous les moyens humains et logistiques ont été mobilisés pour venir en aide aux populations touchées par ce drame, a-t-on constaté sur place.

De même, les citoyens font preuve d’un sens élevé d’entraide et solidarité et contribuent aux efforts déployés pour sauver les vies humaines.

Une mobilisation d’envergure est également observée au niveau de plusieurs établissements de santé de la ville, à l’instar du Centre Hospitalier El Moukhtar Essoussi en vue de prodiguer les soins nécessaires aux blessés.

