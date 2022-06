ASIF | Benali souligne l’importance des investisseurs souverains en matière de transition énergétique

Partager Facebook

La ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali a souligné, lundi à Rabat, l’importance des investisseurs souverains pour faire face aux problématiques liées à la transition énergétique.

S’exprimant lors de l’ouverture des travaux du Forum africain des investisseurs souverains (Africa Sovereign Investors Forum – ASIF), Mme Benali a relevé que celui-ci constitue une opportunité pour souligner l’importance des investisseurs souverains pour façonner le monde, en vue de faire face aux problématiques liées à la transition énergétique et à la durabilité.

Et d’ajouter qu’en 2022, où le court et le long terme s’entremêlent, les investisseurs souverains sont les seuls ponts possibles entre ces deux dimensions temporelles.

Ces investisseurs ne sont pas des acteurs passifs affectés par les grandes tendances mondiales, notamment le changement climatique, la transition énergétique et la numérisation, mais ils sont plutôt entrain d’influencer cette tendance globale, a relevé Mme Benali.

Elle a, en outre, indiqué que les gouvernements ont le rôle de leur fournir le cadre régulateur afin de trouver un équilibre de la vocation des capitaux qui vont ouvrir les opportunités en Afrique. De son côté, le directeur général d’Ithmar Capital, Obaid Amrane a fait savoir que la tenue de cette cérémonie revêt une grande importance, dans la mesure où elle réunit des acteurs de divers pays africains, notant que le message royal adressé par SM le Roi Mohammed VI constituera une feuille de route pour les participants qui débattront du financement de la croissance dans les économies africaines. Il a relevé que les investisseurs souverains africains tiennent un rôle clé dans l’avancement des priorités des pays africains, grâce notamment au soutien national dont ils bénéficient, surtout dans un contexte où ces priorités ont été fondamentalement remodelées par la pandémie du Covid-19, la situation géopolitique actuelle en Europe de l’Est et le changement climatique.

Et de soutenir que dans ce sens, ASIF, en tant que plateforme multilatérale regroupant dix fonds souverains africains, œuvrera au renforcement de la coopération entre ses membres, dans le but de catalyser des opportunités d’investissement et de mobiliser des capitaux au profit du continent africain et de son développement. Pour sa part, le commissaire au commerce et à l’industrie de la commission de l’Union Africaine, Albert Muchanga a souligné que la population africaine est une population jeune qui fait la force du Continent, mettant l’accent sur la nécessité d’apporter des réponses adéquates pour répondre aux besoins croissants de cette population.

M. Muchanga a également mis en exergue l’importance de ce forum qui permettra aux dirigeants et responsables de plusieurs pays africains réunis d’échanger efficacement autour des moyens de transformer l’Afrique en matière d’intégration économique et de promotion d’investissements. Les opportunités d’investissement dans le continent africain sont multiples, a-t-il poursuivi, notant toutefois que plusieurs obstacles entravent encore l’attractivité des investissements en Afrique, dont principalement le problème de financement, d’où la nécessité d’un fonds souverain de financement des investissements.

Le Forum africain des investisseurs souverains, qui se tient jusqu’au 21 juin sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, regroupe une dizaine de fonds souverains africains, dont Ithmar Capital, pour créer un réseau premier du genre sur le continent, ASIF, dont l’objectif principal est de fédérer ses membres autour des défis auxquels les économies africaines sont confrontées en matière de financement et de mobilisation des investissements. Créé en 2011, Ithmar est un fonds d’investissement stratégique avec pour vocation première l’accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l’investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.

LR/MAP