Le COREP de l’UA entame à Addis-Abeba sa 44eme session préparatoire au prochain Conseil exécutif

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Comité des Représentants Permanents de l’Union africaine (COREP) a entamé, lundi à Addis-Abeba, les travaux de sa 44eme session ordinaire préparatoire à la 41eme session ordinaire du Conseil exécutif prévue les 14 et 15 à Lusaka en Zambie, avec la participation du Maroc.

La délégation marocaine est conduite à cette 44eme session, qui poursuivra ses travaux à huis clos jusqu’au 08 juillet prochain, par le l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union africaine et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi.

Cette session se penchera sur le projet de l’ordre du jour de la 41eme session du Conseil exécutif (ministres des Affaires étrangères), les rapports des sous-comités du COREP sur les questions d’audit, la coopération multilatérale, les droits de l’homme, la démocratie et gouvernance.

Les Représentants Permanent vont procéder également à l’examen des rapports du Sous-comité sur la supervision générale et Coordination budgétaire, financière et administrative, les réformes structurelles et les questions environnementales

Cette session devra discuter aussi des rapports des Comités Techniques Spécialisés Genre, Égalité et autonomisation des femmes, Affaires Sociales, Développement, Travail, Emploi, Migration, Réfugiés et personnes déplacées internes, Santé, Infrastructures de transport transcontinentales et interrégionales, Energie, Justice et affaires juridiques en plus des rapports de la Commission de l’Union, des autres organes de l’UA et des agences spécialisées.

Le Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui intervenait à l’ouverture des travaux du COREP a souligné que cette 44eme session se tient dans un contexte particulièrement difficile marqué par la persistance des défis, notamment la lutte contre les ravages de la pandémie de la covid-19, la reprise économique post-covid, les problèmes d’insécurité liés à l’expansion du terrorisme et à la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement sur le continent, les effets pervers des changements climatiques, la problématique des réfugiés et des personnes déplacées internes. A ces défis oh combien lourds, est venu s’ajouter la double crise énergétique et alimentaire consécutive au conflit russo-ukrainien, a-t-il relevé.

«Avec le Président de l’UA, Son Excellence Monsieur Macky Sall, nous avions entrepris une visite en Russie pour exprimer les préoccupations du Continent relative à la crise alimentaire et énergétique générée par ce conflit, et la nécessité d’engager le dialogue pour la résolution pacifique de celui-ci. Cet après-midi, l’occasion sera donnée au Président ukrainien de s’adresser au bureau de la Conférence élargie des chefs d’Etat et de gouvernement », a dit le Président de la Commission.

L’ordre du jour de cette session prend en compte tous ces défis. En effet, les travaux de cette session placent au centre de ses préoccupations la prise en charge du bien-être de nos populations comme l’atteste si bien les contenus des rapports des Comités techniques spécialisés soumis à votre attention, a noté M. Moussa Faki Mahamat.

LR/MAP