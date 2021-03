Approche genre | Orange Maroc reçoit le Trophée de l’égalité professionnelle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Orange Maroc s’est vu décerner le trophée de l’égalité professionnelle. Le prix a été remis lors de la 5ème édition de cet événement, organisé par le ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle et auquel a pris part le Chef de gouvernement.

«Nous sommes fiers de recevoir cette distinction qui vient récompenser un engagement de plus d’une dizaine d’années en faveur de l’égalité des genres (…)», a déclaré à cette occasion, la directrice des Ressources humaines d’Orange Maroc, Zakia Hajjaji. «Cette nouvelle reconnaissance consolide l’engagement d’Orange à défendre une vision responsable et inclusive de l’égalité professionnelle afin de construire une société plus ouverte, plus juste et plus égalitaire», a-t-elle ajouté.

Le Trophée de l’égalité professionnelle, consacre les entreprises ayant réalisé des avancées sur le respect de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi, les conditions de travail et la formation continue.

LR