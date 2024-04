Espagne | Consulat mobile en faveur de la communauté marocaine de Salamanque

Partager Facebook

Le Consulat général du Maroc à Madrid a déployé, samedi, un consulat mobile à Salamanque (ouest de l’Espagne), qui a fourni plusieurs services consulaires aux membres de la communauté marocaine résidant dans cette ville et sa région.

Ce déplacement consulaire s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité menée par le consulat général du Maroc à Madrid au profit de la communauté marocaine, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et aux directives du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, indique un communiqué de la représentation consulaire marocaine.

Ce premier consulat mobile à Salamanque, considérée comme l’une des régions espagnoles ayant la plus forte densité d’immigrants marocains, a été marqué par un afflux important de membres de la communauté marocaine résidant dans la province et les régions voisines.

A cette occasion, il a été procédé à la remise de documents personnels tels que les passeports biométriques, les cartes nationales d’identité électronique et les actes adoulaires.

De même, une assistance personnalisée a été apportée aux membres de la communauté sur des questions administratives, sociales et notariales. Ces derniers ont exprimé leur gratitude pour cette initiative qui leur a évité de se rendre dans la capitale espagnole, en particulier en cette période précédant les vacances d’été.

Le déploiement de ce consulat mobile a été rendu possible grâce, notamment, à la mobilisation du tissu associatif actif dans cette région, avec lequel le Consul général Kamal Arifi a tenu une rencontre pour les informer des mesures mises en place par le ministère pour offrir à la communauté marocaine à l’étranger des prestations consulaires de proximité.

La réunion a été l’occasion de discuter des principales préoccupations de la communauté marocaine vivant en Castille-Léon et de passer en revue les réformes structurelles menées par le ministère afin d’améliorer la qualité des services consulaires pour la communauté marocaine, conformément aux Hautes Instructions Royales, à travers la simplification des procédures administratives, la numérisation et la mise en place du système de rendez-vous, ainsi que le rapprochement de l’administration des membres de la communauté marocaine.

Passant en revue les derniers développements de la cause nationale, le Consul général a salué les positions héroïques de la communauté marocaine qui ne ménage aucun effort pour défendre la cause nationale et contrecarrer les manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

