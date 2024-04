Aïd Al-Fitr | Congé exceptionnel le vendredi 12 avril pour les administrations de l’État

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et des collectivités territoriales, de manière exceptionnelle, le vendredi 12 avril au cas où le 1er Chaoual correspondrait au mercredi 10 avril, a annoncé le département du chef du gouvernement.

“A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et les collectivités territoriales, de manière exceptionnelle, le vendredi 12 avril 2024, au cas où le 1er Chaoual 1445 correspondrait au mercredi 10 avril 2024, et ce, en application des dispositions de l’article 3 du décret n°2-05-916 du 13 Joumada II 1426 (20 juillet 2005), tel que modifié et complété”, a indiqué le département dans un communiqué.

LR/MAP