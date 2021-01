Appel du Club Rotaract Ehtp | Aidez les enfants défavorisés du Douar Ifri (Azilal) !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce sont de jeunes étudiants-ingénieurs de l’école Hassania des Travaux Publics, réunis au sein de leur club «Rotaract EHTP», qui se sont fixés pour objectif d’aider les plus défavorisés parmi les citoyens.

Ils ont lancé plusieurs initiatives dans ce sens.

Elles et eux, participent avec leurs idées et leur bénévolat en termes de temps et de mobilisation consacrés aux initiatives qu’ils lancent.

Pour le reste –les moyens financiers qui permettraient de concrétiser leurs projets de soutien aux plus démunis- tout dépend de la générosité des donateurs…

D’où leur appel aux sponsors, bienfaiteurs et autres mécènes, qui voudraient bien contribuer à apporter un peu de bonheur dans ces régions éloignées.

Pour l’année 2021, les jeunes étudiants de «Rotaract EHTP» organisent une sixième édition de leur caravane humanitaire, cette fois-ci au profit des habitants du Douar IFRI qui se situe dans les régions glaciales d’Azilal.

La caravane est prévue pour les 26, 27 et 28 mars 2021.

À travers cette caravane, les membres de l’Association souhaitent fournir aux habitants du Douar IFRI quelques produits prioritaires et des fournitures fondamentales comme: les aliments, les couvertures et les vêtements qui les réchaufferaient et atténueraient les effets des conditions climatiques les plus sévères, connues de la région, dans lesquelles ils vivent.

Ils souhaitent également réaménager et de réparer l’école du douar et apporter, à l’aide de la caravane humanitaire, assistance et conseils médicaux.

Extraits de leur dossier.

Par ailleurs, compte tenu des longues distances entre le Douar et le collège ou le lycée, lesquels sont situés dans d’autres arrondissements de la même région, Rotaract a lancé un projet appelé «Rig Adarag Rag Adagrag» (je veux lire, je veux écrire), qui consiste à fournir 100 cartables aux enfants d’IFRI ; et 1000 dirhams par an pour les élèves du collège, ainsi que 1200 dirhams par an pour les élèves du lycée, afin qu’ils poursuivent leurs études.

Pour obtenir plus d’informations ou pour contribuer à la réussite de ce projet, il y a les numéros :0708132735/0600170084 ou les adresses mail : hamdianas787@gmail.com/Ayoub.elhoussaini@gmail.com

LR