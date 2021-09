Anniversaire du 11 septembre | Biden assiste à une cérémonie solennelle à Ground Zero

Partager Facebook

Le président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont assisté samedi à une cérémonie organisée à Ground Zero à New York lors de la commémoration du 20ème anniversaire des attentats du 11 septembre 2001.

Le couple présidentiel a été rejoint par l’ancien président Bill Clinton et l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, l’ex-président Barack Obama et la première dame Michelle, et l’ancien maire de New York Michael Bloomberg, ainsi que de nombreux membres du Congrès.

La foule a observé une minute de silence à 8h46 (heure locale), 20 ans exactement après que le premier avion, le vol 11 d’American Airlines, se soit écrasé sur la tour nord du World Trade Center.

Le président Biden a prévu de se rendre samedi sur les trois sites où des avions se sont écrasés après avoir été détournés par des terroristes le 11 septembre 2001, faisant près de 3.000 victimes.

En plus de Ground Zero, M. Biden se rendra également à Shanksville, en Pennsylvanie, et au Pentagone à Arlington, en Virginie.

Le 20ème anniversaire du 11 septembre survient moins d’un mois après le départ des dernières troupes américaines d’Afghanistan, marquant ainsi la fin de la plus longue guerre des États-Unis, qui a débuté en réponse aux attentats de 2001.

M. Biden a également signé la semaine dernière un décret ordonnant au département de la Justice et à d’autres organismes de procéder à la déclassification des documents relatifs aux enquêtes du FBI sur les attentats du 11 septembre.

“Nous ne devons jamais oublier la douleur persistante des familles et des proches des 2 977 personnes innocentes qui ont été tuées lors de la pire attaque terroriste contre l’Amérique de notre histoire”, a déclaré le locataire de la Maison Blanche.

