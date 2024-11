AMO-Tadamoun | Akhannouch préside une commission ministérielle pour renforcer la protection sociale

Partager Facebook

Le gouvernement poursuit la mise en œuvre du chantier de la généralisation de la protection sociale et de politiques sociales équitables et durables, conformément à la volonté de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

M. Akhannouch, qui présidait une réunion de la Commission ministérielle chargée du pilotage de la réforme du système de la protection sociale, a souligné que les différents départements ministériels sont mobilisés pour assurer la réussite de ce chantier Royal stratégique visant à garantir un accès équitable aux prestations sociales et sanitaires.

La réunion a été consacrée à l’examen du bilan des différents programmes réalisés, des mesures pratiques en vue de la généralisation de la protection sociale, ainsi qu’au suivi de l’avancement des inscriptions au Registre National de la Population et au Registre Social Unifié, et ce, en total respect de l’échéancier fixé par les Hautes Directives Royales, indique un communiqué de la Chefferie du gouvernement.

A cette occasion, la Commission a procédé au suivi de l’avancement du chantier de la généralisation de la protection sanitaire, notamment dans le volet relatif au régime “AMO Tadamoun”, qui couvre désormais plus de 11,1 millions de bénéficiaires en situation de précarité, lesquels continuent à ce titre de bénéficier de la gratuité des soins médicaux et de l’hospitalisation au niveau des établissements de santé publics, et bénéficient également du même panier de soins qu’offre le régime d’assurance maladie obligatoire dans le secteur privé, l’Etat prenant en charge la part restante, qui atteint en moyenne 30% du montant global des prestations facturées.

La commission a relevé dans le même contexte la promulgation par le gouvernement, en une courte durée, de 28 décrets d’application des deux lois relatives au Régime d’Assurance Maladie Obligatoire pour la catégorie des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité privée, et à la création d’un régime de retraite à leur profit (AMO TNS). Le nombre de bénéficiaires de ce régime a atteint, à octobre 2024, quelque 3,8 millions de personnes, dont 1,7 million de travailleurs non-salariés adhérents en tant que pensionnés principaux et 1,2 million d’ayant droits, selon la même source.

Concernant le programme d’aide sociale directe visant, conformément aux Hautes Directives Royales, à améliorer le niveau de vie des familles et leur pouvoir d’achat, ainsi qu’à les préserver des risques liés à l’enfance et à la vieillesse, la Commission a relevé que ce programme Royal bénéficie, depuis son lancement en décembre 2023 et jusqu’à octobre 2024, à quelque 4 millions de familles, y compris 5 millions et 400 mille enfants ainsi que 1 million et 200 mille personnes âgées de plus de 60 ans, précise le communiqué.

L’accent a été mis au cours de cette réunion sur l’apport qualitatif attendu de l’Agence Nationale de Soutien Social, créée sur Hautes Directives Royales et dont le premier Conseil d’administration s’est tenu récemment, en termes de contribution au développement et à la mise en œuvre des politiques de soutien social et de traitement des défis liés à la poursuite de la mise en œuvre du programme de soutien social direct.

Ont pris part à cette réunion, le ministre de l’Intérieur, le Secrétaire Général du gouvernement, la ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, le ministre délégué chargé du Budget, le Haut-Commissaire au Plan, ainsi que les directeurs généraux de l’Agence Nationale de Soutien Social, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de la Caisse Nationale de Retraites et d’Assurances.

