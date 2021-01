Alerte-Covid-19 | Voici comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner

Partager Facebook

Le ministère de la Santé a annoncé le lancement imminent de l’opération de vaccination nationale contre le nouveau Coronavirus (Covid-19).

Cette opération ciblera particulièrement les personnes vulnérables au virus et ses complications. Il s’agit des professionnels de la santé âgés de plus de 40 ans, les autorités publiques et les Forces Armées Royales, ainsi que les membres de la famille de l’éducation de plus de 45 ans. Il s’agit aussi des personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que, dans un premier temps, les zones en proie à des taux élevés de contamination par la maladie de la Covid 19.

Les citoyens et les résidents étrangers faisant partie des catégories ciblées peuvent obtenir le rendez-vous de vaccination et avoir des informations sur le centre de vaccination en consultant le portail www.liqahcorona.ma ou en envoyant un SMS sur le numéro gratuit 1717, à compter du dimanche 24 janvier 2021 à 12H00.

Toutes les informations relatives à la campagne nationale de vaccination seront disponibles par voie de spots de sensibilisation qui seront diffusés sur les chaînes TV et les radios nationales, ainsi qu’à travers les pages du ministère sur les réseaux sociaux, et via liqahcorona.ma.

