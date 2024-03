Albares | L’Espagne doit avoir les ‘meilleures relations avec le Maroc, ‘’un partenaire clé’’

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Espagne doit avoir les ‘’meilleures relations’’ avec le Maroc, ‘’un partenaire clé’’ dans plusieurs domaines, a affirmé le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.

‘’L’Espagne doit avoir les meilleures relations avec un voisin comme le Maroc. C’est une règle de la politique étrangère et de la politique d’Etat’’, a affirmé M. Albares, mardi, au Sénat espagnol.

Le chef de la diplomatie espagnole a assuré, à cet effet, que ‘’le Maroc est un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme, dans le démantèlement de cellules djihadistes et dans la lutte contre l’immigration irrégulière, en plus de son importance pour le tissu économique espagnol’’.

Les échanges commerciaux entre les deux pays dépassent les 21 milliards d’euros, et plus de 17.000 entreprises espagnoles exportent leurs produits vers le Maroc, a-t-il soutenu.

M. Albares a également mis en exergue les liens humains entre les deux pays, rappelant que près d’un million de Marocains sont établis en Espagne et 17.000 espagnols sont installés au Maroc.

Et de rappeler la visite, le 21 février dernier, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, et la tenue, l’année dernière, de la Réunion de Haut Niveau (RHN), la première depuis 8 ans, et qui a été couronnée par la signature du nombre le plus élevé d’accords bilatéraux entre le Maroc et l’Espagne.

LR/MAP