Albares | La RHN Maroc-Espagne, une réaffirmation de l’excellente dynamique entre les deux pays

La 12ème Réunion de Haut Niveau (RHN) entre le Maroc et l’Espagne, qui se tient mercredi et jeudi à Rabat, constitue une nouvelle réaffirmation de ‘’l’excellente dynamique’’ enclenchée entre les deux pays depuis avril dernier, a souligné le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares.

‘’La tenue de cette Réunion de Haut Niveau, qui n’a pas eu lieu depuis huit ans, démontre l’importance et l’excellente dynamique de nos relations’’, a affirmé M. Albares dans un entretien à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.

‘’Lors de cette rencontre, qui sera, j’en suis sûr, un succès, il y a trois axes essentiels : un dialogue politique renforcé, un nouveau partenariat économique qui relancera encore plus le dynamisme de nos relations économiques, et une structure d’accords dans les domaines culturel et éducatif, qui sera mutuellement bénéfique pour que les peuples espagnol et marocain se connaissent encore mieux sur une base plus solide’’, a soutenu le chef de la diplomatie espagnole.

La Réunion de Rabat sera une occasion pour ‘’rendre compte des résultats concrets’’ de la nouvelle Feuille de Route adoptée entre les deux pays en avril dernier, à l’occasion de la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, a poursuivi M. Albares.

‘’Aujourd’hui, nous pouvons constater que la gestion conjointe du flux migratoire irrégulier a permis une réduction significative de 31% des arrivées sur les côtes espagnoles, alors que nous constatons que toutes les routes migratoires de l’Afrique vers l’Europe connaissent une croissance exponentielle’’, a-t-il relevé.

En termes de commerce, a relevé le ministre espagnol, ‘’nous avons dépassé la barre de 10 milliards d’euros d’exportations espagnoles et 20 milliards d’euros en commerce global’’, assurant que ces données montrent ‘’la confiance et la relation stratégique que nous sommes en train de construire’’.

Dans ce contexte, M. Albares a tenu à souligner que le renforcement du dialogue politique s’est traduit par l’audience accordée par SM le Roi Mohammed VI au président du gouvernement, Pedro Sanchez, ainsi que les huit réunions que ‘’j’ai eues avec mon homologue, Nasser Bourita, tant au Maroc qu’en Espagne’’.

‘’Nous sommes en dialogue constant à tous les niveaux, et les réunions entre les différents ministres (…) et les groupes de travail débouchent sur des résultats concrets de cette nouvelle phase’’, a fait noter le ministre espagnol.

