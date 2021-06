Aéroport Marrakech | Reprise des premiers vols internationaux

Partager Facebook

Les premiers vols internationaux avec à bord des Marocains du Monde heureux de regagner la mère patrie, ont atterri, mardi à l’aéroport international de Marrakech-Ménara, marquant ainsi la réouverture officielle du ciel marocain, après plusieurs mois de fermeture, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Quelque 15 vols internationaux ont été ainsi programmés durant cette journée à l’aéroport international de Marrakech- Ménara, l’une des principales plateformes aéroportuaires du Royaume, marquant ainsi la reprise des vols internationaux, décidée sur la base des indicateurs positifs de la situation épidémiologique dans le Royaume et de la baisse du nombre des cas d’infections au nouveau coronavirus, notamment après l’élargissement de la campagne nationale de vaccination dans le Royaume.

Pour célébrer cette reprise, l’ONMT a lancé l’opération « Welcome Back » visant à offrir un accueil des plus chaleureux aux premiers touristes et Marocains du monde qui reviennent au pays.

Ainsi, une haie d’honneur sur tapis rouge a été organisée à la descente de l’avion avec tous les acteurs qui sont en première ligne au service des touristes tout au long de leur séjour. Au bout de cette haie d’honneur, une porte en bois sculptée a été soigneusement apposée pour symboliser leur entrée dans le Royaume.

« Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir accueillir à nouveau les voyageurs qui viennent visiter notre beau pays. Cette cérémonie est notre manière de célébrer symboliquement l’aboutissement de tous les efforts déployés par les autorités nationales et les acteurs du tourisme pour la relance et la redynamisation du secteur touristique », a souligné le Directeur Général de l’ONMT, M. Adel El Fakir.

« Pour nous, cette cérémonie confirme également que le Maroc est prêt à recevoir ses visiteurs dans les meilleures conditions. L’ensemble du secteur dans toutes ses composantes est mobilisé », a relevé M. El Fakir.

De son côté, l’Office National des Aéroports (ONDA) s’est mobilisé pour assurer la commodité et la sécurité sanitaire des voyageurs.

« Pour assurer la sécurité sanitaire et un parcours sain et fluide des voyageurs, l’ONDA a mis en place un dispositif qui consiste en une coordination étroite avec tous les partenaires au niveau de l’aéroport pour assurer un effectif suffisant au niveau de l’ensemble des points de contrôle, permettant d’appliquer la distanciation physique et d’éviter les encombrements dans les différentes zones de contrôle », a expliqué M. Zakarya Harti, Chef de la division exploitation aéroportuaire à l’aéroport Marrakech Ménara relevant de l’ONDA.

Rappelant que la reprise des vols internationaux coïncide avec le lancement de l’opération « Marhaba 2021 », M. Harti a affirmé que l’ensemble du personnel de l’ONDA est mobilisé pour assurer le bon déroulement de cette opération et contribuer ainsi, à la relance du secteur touristique à Marrakech, première destination touristique nationale.

Un avis partagé par M. Abdellatif Kabbaj, président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), qui a souligné que « les touristes et les Marocains du monde vont donner un nouvel élan à la reprise de l’industrie touristique que nous attendons ».

« En tant que professionnels du tourisme, nous sommes très heureux d’apprendre la réouverture du ciel marocain après des mois de fermeture pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) », a relevé le patron de la Confédération, qui regroupe l’ensemble des fédérations professionnelles de l’industrie touristique marocaine, ajoutant que les professionnels du secteur sont tous mobilisés pour accompagner le dynamisme insufflé par les instructions de SM le Roi Mohammed VI visant à faciliter le retour des MRE.

A leur arrivée à l’aéroport international Marrakech Ménara, les membres de la communauté marocaine établie à l’étranger ont exprimé leur reconnaissance et leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les Marocains du Monde, se félicitant des Hautes Instructions Royales aux opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, pour prendre l’ensemble des dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix.

