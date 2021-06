MRE-Tourisme | Les professionnels saluent un geste Royal à forte dimension

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les professionnels du tourisme ont salué vivement, à Marrakech, les Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI visant à faciliter le retour des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE) à la mère patrie, un geste Royal à forte dimension humaine et solidaire, et qui illustre, si besoin est, cette « Sollicitude particulière » dont, le Souverain ne cesse d’entourer les Marocains du monde, ainsi que le secteur du tourisme.

« Nous nous félicitons des Hautes Instructions Royales aux opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, à prendre les dispositions qui s’imposent afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix », a souligné M. Abdellatif Kabbaj, président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), dans une déclaration à la MAP.

Et de poursuivre que « la Confédération et l’ensemble de ses membres accueillent avec fierté et enthousiasme la Très Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’Assiste, envers l’industrie touristique nationale, et dont les Hautes Orientations constituent un signal fort pour le redémarrage tant espéré du secteur du tourisme » après plus de 15 mois d’arrêt d’activité, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, a ajouté le président de la CNT, qui regroupe l’ensemble des fédérations professionnelles de l’industrie touristique nationale.

Lui emboitant le pas, M. Hamid Bentahar, président du Conseil Régional du Tourisme (CRT) Marrakech-Safi et vice-président de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), a indiqué que l’ensemble des professionnels du secteur sont très heureux des Instructions Royales. « Cette annonce nous a fait très chaud au cœur parce qu’il va nous permettre, à la fois, d’offrir le meilleur accueil aux Marocains du monde et d’accélérer de manière exceptionnelle la relance de l’industrie touristique », a-t-il dit.

« La nouvelle grille tarifaire et le nombre de sièges annoncés par la Royal Air Maroc (RAM) sont une excellente nouvelle pour le secteur, puisqu’ils constituent une source de mobilisation de l’ensemble des acteurs pour retrouver leur dynamisme et relancer leurs activités le plus tôt possible », a estimé M. Bentahar, affirmant que l’ensemble des professionnels « vont participer à cet élan initié par Sa Majesté le Roi, par des produits et des tarifs intéressants pour nos frères et sœurs marocains du monde ».

De son côté, M. Mohamed Ba Mansour, Secrétaire général de la Fédération Nationale du Transport Touristique au Maroc (FNTT-Maroc), a relevé que les Instructions Royales constituent « une bonne nouvelle » pour l’industrie touristique, qui a été lourdement impactée par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Tout en faisant part de son honneur et de sa reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI pour la « bienveillance dont, le Souverain entoure le secteur du tourisme », M. Ba Mansour, a souligné que les transporteurs seront en première ligne pour accueillir les Marocains du monde dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix, contribuant ainsi aux multiples efforts visant la relance du secteur touristique.

Dans le cadre de la Très Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI a toujours entouré les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, et de l’Attention Royale permanente à la continuité de leur attachement à la mère patrie, Sa Majesté le Roi a bien voulu donner ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables.

Dans ce cadre, Sa Majesté le Roi a ordonné à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la compagnie Royal Air Maroc, ainsi qu’aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables qui soient à la portée de tous, ainsi que d’assurer un nombre suffisant de rotations, afin de permettre aux familles marocaines à l’étranger de rentrer au pays et renouer avec leurs familles et proches, particulièrement dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.

De même, Sa Majesté le Roi a exhorté tous les opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix, rappelle-t-on.

LR/MAP