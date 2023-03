Addis-Abeba | Une cyberattaque massive perturbe le système informatique de l’Union africaine

Partager Facebook

Le siège social de l’Union africaine, situé à Addis-Abeba, a été victime d’une cyberattaque qui a entraîné l’infection d’environ 200 appareils. Plusieurs employés n’ont pas accès à leurs e-mails professionnels et même Internet depuis une semaine.

Une cyberattaque massive a fait planter le système informatique de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie. L’incident est survenu le 3 mars, selon une note rédigée par Monique Nsanzabaganwa, vice-présidente de la Commission de l’UA, à laquelle le média éthiopien The Reporter a eu accès.

Suite à la cyberattaque, un arrêt d’urgence du système informatique a été décrété. Environ 200 appareils ont été infectés. Par conséquent, “un certain nombre d’actifs informatiques” dans le centre de données de l’UA ont été compromis, ainsi que des ordinateurs de bureau et des portables. Certains services et les applications sont devenus inaccessibles.

Plusieurs employés ne peuvent pas utiliser leurs e-mails professionnels ou Internet depuis une semaine, toujours selon le média.

“Je ne pouvais pas accéder à mes comptes de messagerie et effectuer des tâches en ligne. Plusieurs membres du personnel restent également à la maison, car ils n’y ont pas accès. Mais quelques employés sont en mesure d’accéder au système de l’organisation en ligne, car certains départements ont survécu à l’attaque“, a déclaré un employé de l’UA.

Les causes sont pour le moment inconnues. L’institution connaît un problème de système informatique et cherche à en identifier la cause, a déclaré au média Molalet Tsedeke, porte-parole de l’UA.