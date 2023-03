Réunion de travail à Salamanque sur la coopération universitaire maroco-espagnole

Partager Facebook

L’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a tenu, lundi à Salamanque, une réunion de travail avec le recteur de l’Université de Salamanque, Ricardo Rivero.

Cette réunion a été l’occasion de souligner l’importance des relations entre l’Espagne et le Maroc dans le domaine de la coopération universitaire et la volonté des deux pays de donner un nouvel élan à leurs liens académiques, notamment en matière de recherche et de connaissance mutuelle.

Les deux responsables ont mis l’accent sur l’impératif de faire de la coopération universitaire un des piliers de la nouvelle phase des relations bilatérales initiée suite à la Déclaration conjointe, adoptée lors de la visite effectuée par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc le 7 avril dernier, à l’invitation de SM le Roi Mohammed VI, et couronnée par la Réunion de Haut Niveau (RHN), tenue les 1er et 2 février à Rabat.

Ils se sont également félicités des accords signés lors de la RHN dans les domaines culturel et éducatif, qui seront mutuellement bénéfiques pour que les peuples espagnol et marocain se connaissent encore mieux sur une base plus solide.

A cet égard, Mme Benyaich et M. Rivero ont examiné les moyens d’approfondir davantage la coopération universitaire entre les deux pays à travers des partenariats fructueux.

A l’issue de cette réunion de travail, Mme Benyaich a tenu une rencontre avec les étudiants marocains qui poursuivent leurs études à l’Université de Salamanque, la deuxième plus ancienne d’Espagne, et l’une des plus anciennes en Europe.

Elle a été fondée en 1218 comme école générale, puis convertie en université en 1254.

L’Université de Salamanque est considérée actuellement comme l’une des universités les plus avancées en matière de recherche scientifique.

En marge de sa visite, Mme Benyaich a effectué une visite de courtoisie au maire de la Municipalité de Salamanque, Carlos Manuel Garcia Carbayo.

LR/MAP