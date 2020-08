Autoroutes du Maroc | Tous les chemins mènent au client (Spécial FDT 2020)

Partager Facebook

Anouar Benazzouz. Directeur général de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) s’est adaptée à la crise causée par la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19). Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, le 20 mars 2020 et tout au long de la période de confinement, ADM a continué à assurer les services indispensables, notamment au niveau des aires de service.

L’accès aux prestations d’assistance, de dépannage, la supervision du trafic et le centre d’appel 5050 sont restés opérationnels 24h/24h. Par ailleurs, le critère de la distanciation physique a aussi été pris en compte. ADM a ainsi recommandé à ses clients-usagers d’utiliser le Pass Jawaz en tant que moyen digitalisé, permettant de s’acquitter du péage à distance et sans contact, et de le recharger en ligne via www.jawaz.ma, sur les sites web et les applications mobiles des banques partenaires.

C’est aussi tout le mode de fonctionnement de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc qui a été adapté aux contraintes liées à la Covid-19. Dans ce cadre, ADM a créé un Comité de veille et de crise qui se réunissait quotidiennement. La Covid-19 a propulsé la communication d’entreprise dans l’ère du numérique et des réseaux sociaux. Dans ce cadre, ADM a mené diverses campagnes de sensibilisation auprès des clients-usagers du réseau autoroutier national.

La crise sanitaire engendrée par la propagation du nouveau Coronavirus, a conduit au ralentissement du rythme des travaux de maintenance et de construction des infrastructures autoroutières dans le Royaume. En dépit de cette situation, ADM a mis en place un dispositif exceptionnel pour assurer la continuité des chantiers stratégiques de travaux de maintenance et de développement du réseau autoroutier, ceci conformément aux standards de sécurité et de qualité en vigueur.

