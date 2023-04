Abidjan | Ouverture de la 14e Conférence des présidents d’Assemblées et de Sections de la région Afrique de l’APF, avec la participation du Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la 14ème Conférence des présidents d’Assemblées et de Sections de la région Afrique de l’Assemblée parlementaire Francophone (APF), se sont ouverts, lundi à Abidjan, en Côte d’Ivoire, avec la participation d’une délégation marocaine de haut niveau.

La délégation marocaine, conduite par le vice-président de la Chambre des Représentants, M. Hassan Benomar, comprend Mohamed Ghiat, président du groupe du Rassemblement national des indépendants (RNI), Ouallal Hossein du groupe du Rassemblement National des Indépendants, Mme Latifa Lablih, présidente de la Commission du contrôle des finances publiques et membre du groupe Authenticité et Modernité (PAM), et Chafik Hachim-Amine, du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme.

Cet important événement international, qui se tient les 3 et 4 avril, constitue une occasion pour les représentants des parlements membres de se rencontrer, de se concerter, d’échanger et d’ouvrir de larges horizons de dialogue dans le but de renforcer les relations et les efforts des parlements dans l’espace francophone,

Plusieurs questions centrales seront abordés et débattus par les participants à cette 14ème Conférence, notamment la situation politique et sociale dans les pays francophones d’Afrique et les crises politiques dans certains pays comme le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Tchad, et la Tunisie.

D’autres thèmes seront aussi au menu des discussions, à savoir ’’Les défis de la gouvernance démocratique et de la sécurité en Afrique francophone’’, ’’La sécurité alimentaire à l’épreuve des crises politiques, sociales et économiques’’, et ’’La protection des écosystèmes forestiers et la lutte contre désertification en Afrique : réflexions sur les politiques publiques et les initiatives parlementaires des dix dernières années’’.

L’ordre du jour comprend également des axes liés aux missions de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, notamment en ce qui concerne la révision des statuts, la présentation des travaux du comité sur la mise en place d’un fonds de solidarité de la région Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

La conférence abordera de même le phénomène de l’absence prolongée de certaines sections africaines aux travaux des instances de l’APF, et fixera le lieu et la date de la 15ème Conférence des présidents d’Assemblées et de Sections.

En marge des travaux de la 14ème Conférence, qui seront sanctionnés par l’adoption du communiqué final, la délégation marocaine aura des entretiens avec d’autres délégations présentes dans l’objectif de renforcer la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale.

LR/MAP