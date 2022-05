2e édition des régionales de l’investissement | La Banque Populaire donne le coup d’envoi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après une première édition réussie, le Groupe Banque Populaire entamera, à partir du mardi 31 mai à Rabat, la seconde édition du road show «Les Régionales de l’Investissement».

Lors d’un point de presse tenu mardi 17 mai (2022) à Casablanca, le groupe bancaire a présenté le programme de cette nouvelle tournée ainsi que le bilan de la première édition. L’édition 2021 du road show Les Régionales de l’Investissement a réalisé d’excellents résultats dépassant les attentes, a souligné le DG de la banque commerciale au sein du groupe BCP, Jalil Sebti, lors de cette conférence.

Le Groupe a parcouru les douze Régions du Royaume pour rencontrer des opérateurs économiques. «Nous avons rencontré un total de 4.000 entreprises et nous sommes partis avec près de 70 partenaires privés et publics, centraux et régionaux qui nous ont permis de présenter à ces entreprises tout un dispositif global», a précisé Jalil Sebti. Et d’ajouter: «Le bilan de cette première édition est très intéressant et va même au-delà des objectifs fixés. Nous avons capté quelque 16 milliards de projets d’investissement, avec près de 9 milliards de besoins en financement et je suis fier aujourd’hui d’annoncer dès à présent que 2,5 milliards de dirhams ont déjà été accordés par nos différents comités à ces projets, soit donc 25% et nous continuerons bien évidemment de capturer le reste».

L’édition 2022 vient capitaliser sur ces acquis pour apporter encore une fois, aux entreprises dans leurs régions, la plateforme d’information et d’accompagnement à même de leurs permettre de concrétiser leurs projets d’investissements, a relevé à cette occasion, Jalil Sebti.

Ce road show, lancé dans un contexte marqué par une crise sanitaire liée à Covid-19 pour dynamiser la relance et accompagner la stratégie nationale de relance de l’investissement, s’apprête à sillonner l’ensemble des régions du Maroc, a rappelé Wassim Biaz, directeur en charge de la communication du groupe. Cette nouvelle tournée, prévue du 31 mai au 9 novembre 2022, comportera 11 escales à travers le pays pour aller à la rencontre des investisseurs à Rabat, Agadir, Oujda, Nador, Tanger, Beni Mellal, Marrakech, Laâyoune, Dakhla, Fès et Casablanca.

Les rencontres se tiendront en mode hybride, avec des participants présents sur le plateau ainsi qu’en ligne, grâce à une retransmission en direct. Elles seront suivies de workshops thématiques qui permettront aux investisseurs de bénéficier du conseil et de l’accompagnement d’experts du groupe BCP et de ses partenaires publics et privés.

Pour la 2ème édition, les escales Les Régionales de l’Investissement apporteront un ensemble de nouveautés, tant par les thématiques abordées que par les invités de marque qui viendront enrichir les débats en apportant leurs éclairages et leur expertise, est-il indiqué lors de ce point de presse.

Le Groupe a choisi d’accorder à chaque région un secteur d’activité bien précis. «Nous avons adopté pour cette nouvelle édition une approche sectorielle puisqu’en 2021, nous nous sommes rendu compte que certaines régions présentent des spécificités particulières. Suite aux discussions que nous avons eues avec nos partenaires dans le cadre de cette approche écosystème, nous avons compris et relevé la nécessité d’approfondir un certain nombre de secteurs d’activité afin de mettre en place les outils et offres qui répondent le mieux à leurs besoins», a précisé Mohamed Amimi, directeur exécutif en charge du marché de la PME au sein du groupe BCP.

A noter que la première étape des nouvelles escales se fera à Rabat avec un focus sur le secteur pharmaceutique et médical, puis le 8 juin à Agadir pour un focus sur le secteur des industries agroalimentaires, ensuite le 21 juin à Oujda pour un zoom sur le domaine des industries électriques et électroniques. Après cela, la tournée fera escale le 22 juin à Nador avec le secteur de la logistique et enfin le 6 juillet à Tanger avec le secteur de l’industrie automobile.

La deuxième étape de ce road show sera lancée le 14 septembre 2022 à Béni Mellal pour un zoom sur le secteur de l’agriculture, puis le 28 septembre à Marrakech pour un focus sur l’industrie chimique, et ensuite le 12 octobre à Laâyoune pour traiter le secteur de la pêche et la valorisation des produits de la mer. Le 14 octobre à Dakhla, le secteur touristique sera à l’honneur, le 26 octobre à Fès avec le secteur des industries du textile et enfin le 9 octobre à Casablanca qui fera office d’une étape de bilan au cours de laquelle seront traités tous les secteurs. Notons enfin que les Régionales de l’Investissement, dans leur édition 2021, ont suscité un très fort engouement tant de la part des opérateurs que des partenaires publics et privés. En témoignent le niveau de participation et les volumes importants des intentions d’investissement captées, s’est félicité le Groupe.

Ainsi, plus de 500 workshops ont été tenus en marge de l’évènement dans l’ensemble des villes visitées. Plus de 700 intentions d’investissements ont été identifiées, représentant près de 16 milliards de DH, dont 9,3 milliards de DH de besoins de financements.

A ce jour, plus de 250 projets ont reçu un accord de la Banque pour plus de 2,3 milliards de DH, ce qui représente 25% des besoins de financement exprimés. 33 de ces projets (soit 13% de l’ensemble des financements accordés) ont bénéficié de l’offre de financement vert de la Banque Populaire, selon la banque.

N.Cherii