Une synagogue de la communauté juive marocaine verra le jour à Mexico

Une synagogue de la communauté juive marocaine établie au Mexique sera inaugurée bientôt à Mexico, annonce un communiqué de l’ambassade du Maroc au Mexique.

Ce projet a pu voir le jour à l’initiative de l’Association des juifs d’origine marocaine établis au Mexique, en coordination avec l’ambassade du Maroc, afin de mettre à la disposition des membres de la communauté un lieu de culte, qui est le premier du genre au Mexique et qui reflète l’identité et les rituel typiques du judaïsme marocain.

En prévision de l’inauguration de la synagogue, une rencontre a réuni l’ambassadeur du Maroc au Mexique, M. Abdelfattah Lebbar, et les membres de l’Association des juifs d’origine marocaine établis au Mexique qui se sont félicités de « la relation étroite qui a toujours uni les juifs d’origine marocaine au Royaume ».

Les participants à cette rencontre ont également fait part de leur « grande joie de voir ce projet concrétisé et que la communauté juive marocaine attendait depuis plus de 40 ans ».

M. Lebbar a rappelé que « la communauté marocaine de confession juive constitue une composante indivisible de la société marocaine, et demeure très présente dans la culture, la tradition et l’identité de notre pays », rappelant par la même occasion que « le Maroc est le seul pays arabe et musulman qui reconnait l’affluent hébraïque comme composante identitaire dans sa Constitution ».

Il a également souligné que le Maroc accorde une grande importance à la préservation des droits des citoyens marocains de confession juive et de l’héritage juridique et culturel hébraïque au Maroc, citant à cet égard l’adoption du code juif d’état civil, l’assignation d’une Chambre d’affaires hébraïque au tribunal de première instance de Casablanca, en plus du chantier de rénovation des synagogue et des cimetières juifs au Maroc, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Commandeur des croyants.

Le Grand Rabin Moshe Chocron Gabizon, natif de Tétouan et récemment arrivé du Venezuela pour s’occuper de la nouvelle synagogue, n’a pas manqué de remercier SM le Roi pour « l’attention et la protection dont il a toujours fait montre à l’égard de la communauté juive ».

Pour sa part, l’ambassadeur d’Israël au Mexique, M. Zvi Tal, a rappelé que les relations qu’entretiennent les deux pays ont toujours revêtu un caractère particulier dans le Monde arabe.

Ces relations, a-t-il dit, ont comme référentiel l’attachement inébranlable de la communauté juive d’origine marocaine à notre pays et la place qu’elle occupe au sein de la société israélienne.

Outre l’ambassadeur et le rabbin Moshe Chocron Gabizon, ont été présents à cette réunion M. Fortunato Benarroch, vice-président du Comité Tefilá marocain de Mexico, M. Marcos Chabot, président du comité central de la communauté Juive au Mexique, ainsi que M. Moises Amselem Elbaz, président de l’Association des Juifs Marocains au Mexique.

LR/MAP