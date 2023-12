Tenue à Rabat du 1er Forum national du journalisme sportif

Partager Facebook

Le 1er Forum national du journalisme sportif s’est tenu, samedi à Rabat, avec la participation de journalistes et de différents acteurs du domaine sportif.

Ce forum, organisé sous le thème “Les enjeux du journalisme sportif national à l’horizon des perspectives de 2030”, a constitué une opportunité de favoriser l’échange d’idées, ainsi que le partage d’expériences réussies au niveau national et international entre les professionnels des médias, les universitaires et les chercheurs spécialisés dans le journalisme sportif.

A cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohammed Mehdi Bensaid, a indiqué dans une déclaration à la presse que l’organisation prochaine par le Royaume d’événements sportifs d’envergure comme le Mondial et la Coupe d’Afrique des Nations mettra en avant le rôle important des journalistes sportifs.

Il a relevé que le 1er Forum national du journalisme sportif “est une opportunité pour ouvrir le débat avec les premiers concernés, les journalistes sportifs”, notant que ces derniers ont la responsabilité de mettre en avant les progrès enregistrés par le Royaume et de promouvoir la destination Maroc à tous les niveaux.

Et d’ajouter que “la prochaine organisation par le Maroc de la Coupe du monde 2030 n’est pas seulement une étape sportive mais également une étape de développement socio-économique de grande ampleur”.

Pour sa part, le président de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS), Gianni Merlo a relevé que le 1er Forum sur le journalisme sportif au Maroc est une bonne occasion pour débattre et explorer les développements dans ce domaine qui fait face à de nouveaux défis comme l’intelligence artificielle.

“Il s’agit d’une opportunité pour examiner le rôle du journaliste sportif au Maroc à la lumière de la prochaine organisation par le Royaume de la Coupe du monde 2030”, a-t-il expliqué, ajoutant que le journaliste sportif fait face actuellement à de nombreux défis, à l’instar de l’impact des nouvelles technologies, d’où l’importance de ce rendez-vous pour lui permettre de se développer afin de s’adapter aux changements.

Dans une allocution lue au nom du ministre de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, le directeur du sport au ministère, Abderrazak El Akari, a, de son côté, rappelé que le choix porté sur le Maroc pour organiser la Coupe du monde 20230, aux côtés de l’Espagne et du Portugal, est une reconnaissance de la position particulière et distinguée du Royaume au niveau international et des valeurs de tolérance et de coexistence qu’il promeut.

“Les réalisations du sport national, en particulier le football, ont contribué à mettre la lumière sur la passion des Marocains pour ce volet”, ajoutant que la dynamique sportive vertueuse que connaît le Royaume concerne toutes les disciplines sportives.

Il a précisé que le sport a dépassé ses aspects traditionnels en devenant fortement présent dans les plans de développement du Maroc, ainsi qu’un moyen d’intégration sociale et d’éducation des jeunes.

Lors de ce conclave, organisé par l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC), le Conseil national de la presse (CNP), l’Association marocaine de la presse sportive (AMPS) et la Ligue marocaine des journalistes sportifs (LMJS), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Communication, un hommage a été rendu à des journalistes sportifs marocains travaillant dans différents médias nationaux.

