Stéphane Séjourné impressionné par la dynamique de développement au Maroc sous la conduite de SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné s’est dit “impressionné” par la dynamique de développement que connait le Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

“Le Maroc a profondément changé. Je suis impressionné par les réformes et les projets conduits par Sa Majesté le Roi qui place le développement humain au cœur du modèle de développement porté par le Royaume”, a-t-il déclaré, lundi à Rabat, lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Evoquant les relations bilatérales, le chef de la diplomatie française a affirmé que Paris et Rabat sont déterminés à renouveler et à approfondir leurs liens “exceptionnels” en convenant d’une feuille de route “claire” et “ambitieuse” à la mesure des nouveaux défis.

“Pour renouveler ce lien, notre feuille de route est claire et ambitieuse. Notre projet doit être à la mesure des nouveaux défis du siècle. Nous serons plus capables, ensemble ou séparément, avec le respect et la transparence ou avec une forme de fidélité collective”, a-t-il dit.

Pour M. Séjourné, dont c’est la première visite au Maroc après sa nomination, les deux pays, qui partagent des intérêts convergents, veulent construire un partenariat dense et fécond pour “les trente prochaines années”.

Il a mis l’accent sur les domaines dans lesquels les deux pays doivent œuvrer main dans la main pour les concrétiser.

“Nous devons regarder nos défis avec beaucoup de lucidité. Nous devons répondre aux attentes de notre jeunesse, transformer notre économie pour la tourner absolument vers l’avenir dans un monde qui change vite et qui devient de plus en plus violent”, a-t-il expliqué lors de cette conférence de presse tenue à l’issue de ses entretiens avec M. Bourita.

Pour lui, “les défis sont immenses dans les domaines technologiques, environnementaux et sécuritaires. Nous aborderons ces réalités avec ambition et notre source sera ce lien ancien, exceptionnel et singulier qui nous a permis de traverser tant de défis”.

Le chef de la diplomatie française a aussi plaidé pour un partenariat avant-gardiste en matière d’énergies renouvelables, de formation et d’industrie innovante.

Dans le même esprit, “nous pouvons porter ensemble des initiatives pour relever les défis globaux qui requièrent des réponses collectives notamment la transition climatique, le partage des richesses, l’éducation, la sécurité alimentaire, la lutte contre le terrorisme et la promotion des droits de l’Homme”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Séjourné a insisté sur la nécessité pour la France et le Maroc de contribuer à la paix et à la sécurité face aux crises multiples qui secouent le monde, notamment la guerre en Ukraine et à Gaza.

Le ministre a également salué le rôle “remarquable” du Maroc en faveur du développement et de la sécurité en Afrique.

LR/MAP