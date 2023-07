Sous la sage conduite de SM le Roi, le Maroc a renforcé sa présence aux niveaux arabe, régional et international

Sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a renforcé sa présence aux niveaux arabe, régional et international, a affirmé le président du Parlement arabe, Adel Ben Abderrahmane Al-Assoumi.

“Les sages politiques de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont contribué à hisser la position du Royaume du Maroc aux niveaux arabe et international”, a indiqué M. Al-Assoumi dans un communiqué distribué, dimanche, par le Parlement arabe, à l’occasion de la Fête du Trône.

Il a souligné que le Royaume du Maroc a réalisé ces dernières années un grand saut dans divers domaines économique, social et de développement.

Il a également exprimé, à cette occasion, ses félicitations à Sa Majesté le Roi et ses vœux de bonne santé et de bien-être, ainsi que davantage de progrès, de prospérité et de développement au Royaume du Maroc, sous la sage conduite du Souverain.

