Sahara Marocain | La résolution du CS, couronnement d’une diplomatie savamment élaborée par SM le Roi (IBTimes)

La résolution 2797 adoptée, vendredi dernier, par le Conseil de sécurité de l’ONU vient couronner de longues années de diplomatie savamment élaborée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, écrit le portail britannique International Business Times (IBT).

Le portail, qui se veut une plateforme destinée à la communauté britannique des affaires, relève que depuis son retour au sein de l’Union africaine acté en 2017, le Maroc s’est appuyé sur des partenariats économiques, des investissements dans les infrastructures et une influence politique à travers le continent pour renforcer sa position, note le portail, soulignant que grâce à des projets d’envergure, dont des ports, des pôles d’énergies renouvelables et des corridors logistiques transfrontaliers, le Maroc s’est positionné comme un trait d’union entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.

Cette stratégie, appuyée par des liens étroits avec les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Espagne, a permis au Maroc d’obtenir une large reconnaissance de sa souveraineté sur ses provinces du Sud, souligne l’IBT.

Revenant sur la résolution du Conseil de sécurité, le portail souligne que cette résolution «historique» approuve le plan d’autonomie, présenté par le Maroc en 2007, comme la seule base «sérieuse, crédible et réaliste» pour résoudre le différend régional créé autour de l’intégrité territoriale du Royaume.

La résolution «brise une impasse diplomatique» tout en signalant un changement majeur et confirmant le consensus international autour du plan d’autonomie, poursuit le portail, relevant que cette résolution témoigne d’un vaste réalignement qui s’est opéré au cours des cinq dernières années.

Depuis 2020, les États-Unis, l’Espagne, la France et le Royaume-Uni ont approuvé le plan marocain, le considérant comme un compromis pragmatique, note encore l’IBT, précisant que près des deux tiers des États membres de l’ONU soutiennent désormais le plan, transformant ainsi une initiative nationale en un consensus international.

Faisant la lumière sur les implications économiques pour l’Afrique et au-delà, le portail britannique observe qu’au-delà de l’avancée diplomatique majeure qu’elle marque, la résolution 2997 a des conséquences économiques évidentes pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Les provinces du Sud, notamment les régions de Dakhla et de Laâyoune, recèlent un immense potentiel en matière d’énergies renouvelables, de pêche et de logistique. La région devrait devenir une plaque tournante stratégique du commerce et de l’énergie, reliant l’Atlantique, le Sahel et l’Europe du Sud, note la même source.

A la faveur de l’aval de l’ONU, qui apporte une clarté politique tant attendue, le Maroc est en mesure d’attirer de nouveaux investissements étrangers, indique l’IBT, soulignant que des entreprises mondiales étudient déjà des projets dans les domaines de l’hydrogène vert, des transports et du tourisme dans les provinces du Sud.

Des analystes, cités par l’IBT, estiment que cela pourrait générer des milliards de dollars d’échanges commerciaux régionaux et favoriser l’intégration du continent via la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). « Le message adressé aux investisseurs est celui de la stabilité », a déclaré un économiste cité par le portail, ajoutant que «l’incertitude politique qui a freiné les investissements pendant des décennies est désormais largement levée».

Le portail britannique, qui illustre son article par un portrait de Sa Majesté le Roi, revient, d’autre part, sur le Discours historique que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé à la Nation après l’adoption de la résolution du Conseil de sécurité, dans lequel le Souverain a notamment souligné : «Après cinquante ans de sacrifices, nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la Marocanité du Sahara».

Dans Son Discours, Sa Majesté le Roi a également tendu la main au président algérien, appelant à «un dialogue fraternel» pour rouvrir les canaux de dialogue et de coopération entre les deux pays, note l’IBT, ajoutant que Sa Majesté le Roi a également appelé à redynamiser l’Union du Maghreb Arabe.

LR/MAP